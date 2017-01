Aldo Alurralde inició una investigación penal para investigar el posible delito de acción pública. Se trata del caso del polémico procedimiento antidrogas que terminó con el jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de Santa Fe demorado.



El Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, inició una causa penal para investigar si existió el delito de acción pública durante el procedimiento antidrogas que tuvo lugar en la localidad correntina de Goya en diciembre pasado. El magistrado apunta al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, quien intervino en el operativo de forma muy particular y ordenó la detención del jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de Santa Fe, José Moyano. La investigación también está dirigida a todos los policías que actuaron en esa jornada.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), el magistrado federal confirmó que inició la causa por delito de acción pública contra el gobernador Colombi y los policías intervinientes. “Lo he hecho en base a la solicitud de las propias presentaciones que hizo el director de Drogas de Santa Fe en el sentido que fue privado de su libertad sin explicaciones durante 6 horas. Él relata la actitud del gobernador que después del procedimiento se detenga a todos los que estaban actuando. Estos hechos hay que investigarlos porque podrían constituir delitos de acción pública, no sólo los hechos cometidos por el gobernador sino la propia Policía de Corrientes. No es contra una persona sino que involucra a todos los que intervinieron”, aclaró.

Consultado sobre si Colombi actuó para proteger a quienes resultaron detenidos en el operativo, señaló: “Si hubiera tenido una prueba hubiera abierto una causa penal por encubrimiento, pero no lo puedo asegurar, son hechos que fueron llamativos, hasta para la opinión pública. No es común que un gobernador se haga presente en un allanamiento y como dice el director de Drogas de la orden a viva voz para que salgan a todos los policías que estaban interviniendo”, planteó.

Luego, quitó crédito a lo expuesto por Colombi, quien aseguró que intervino por el resguardo de los jóvenes que habían sido tomado como testigos: “Se busca que los testigos no sean del lugar, menos en localidades pequeñas. Nadie estaba enterado porque cuando se dispone un allanamiento no se comunica, tampoco al gobernador porque la ley lo establece así. Por las constancias escritas de lo actuado, a primera hora el jefe de Policía de Corrientes se comunicó con el director de Drogas y luego se hizo presente Colombi”, manifestó y ahondó:” Nunca se avisa sobre un procedimiento judicial. Pregunten a su gobernador (Miguel Lifschitz) si le avisan. Y la pregunta es ¿avisar para qué?, cuestionó.