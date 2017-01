El Gobierno de la Ciudad y el Sindicato de Guardavidas de Santa Fe ponen en marcha un plan de concientización sobre la limpieza y el mantenimiento de los distintos espacios públicos para el disfrute de todos los santafesinos. Comienza este fin de semana y se hará durante todo enero. Se instalará una carpa en distintas playas y balnearios para cumplir con este fin. La reutilización de la basura y el compostaje, son los ejes de esta iniciativa.



Desde este sábado y domingo, y durante todos los fines de semana de enero, se pondrá en marcha una campaña de concientización sobre la limpieza y mantenimiento de las playas y balnearios de la ciudad de uso público. La acción se desarrollará en forma conjunta entre el Gobierno de la Ciudad y el Sindicato de Guardavidas de Santa Fe.

Comenzará este fin de semana en la zona del Espigón II. Allí, en un stand que se instalará de 16 a 19, voluntarios entregarán material gráfico e informarán a vecinos y turistas acerca de la importancia de mantener en condiciones las playas, de juntar la basura que se genera para colaborar con la tarea de limpieza que encara el municipio; y además se darán detalles sobre las técnicas de compostaje.

El cronograma continuará el fin de semana del 14 y 15 de enero, cuando se lleve a cabo la misma acción en el Parque del Sur. La programación del mes culminará el sábado 21 y domingo 22, en el Paseo de la Laguna. En todos los casos, la actividad se hará en el mismo horario; y en caso de lluvia se suspenderá.

Concientización y compromiso

El principal objetivo, además de mantener la limpieza y colaborar con la tarea que desarrolla el Gobierno de la Ciudad, es que el ciudadano se comprometa con el mantenimiento de estos lugares y coloque los residuos en los cestos instalados para tal fin o se los lleve a la casa, pero no los deje en los espacios públicos.

La intención también es informar sobre la reutilización de los residuos que son comunes en estos lugares como botellas, plásticos, entre otros. Vale destacar que en cada uno de los paradores que se habilitaron en las playas y balnearios de la ciudad se colocaron composteras para cumplir con la tarea de compostaje.

El fin de estos dispositivos es que todos los que asistan depongan los residuos orgánicos para su reducción y así generar compost para ser reutilizado en distintos suelos de la ciudad. Además, y en este marco, para los que se acerquen a las carpas se les entregarán plantines y distintos premios que serán sorteados para los que estén interesados en participar.

Información clave

Según la información que se brinda en el material que se entrega, el 70% de la basura que se deja en las playas, termina en la Laguna. Por eso el consejo es que hay que asegurarse de no dejar residuos en la arena.

Entre las recomendaciones se detallan utilizar los cestos de basura ubicados en cada uno de los lugares; y si no hay estos recipientes próximos, se le pide al ciudadano que la lleven a sus domicilios para allí darle el destino final a los desechos. Y para el fumador, se le pide que no arrogue la colilla del cigarrillo, sino que la junte y deposite en los recipientes adecuados.

Por ultimo aconseja reutilizar las bolsas de plástico, los recipientes de plástico y otros materiales desechables. Cuando se terminaron de usar colocar uno dentro de otro y luego llevarlas a la casa para desecharlos.

Hay que tener en cuenta que las playas tienen servicio de limpieza por la mañana y la tarde, lo que permite que se encuentren limpias y en condiciones para el disfrute de todos.