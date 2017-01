Norma Bessone LT9

“Basta de informes, comisiones y reuniones; necesitamos acciones”, reza el documento en su primera línea. Mientras, en su desarrollo apunta directamente a la inacción de las autoridades provinciales y nacionales.



Norma Bessone, Secretaria de la entidad, aseguró que, si bien el pedido no tiene “ningún propósito de atacar a nadie en especial, porque si bien es un informe sintético, lo que allí se expresa es la realidad de lo que ocurre”, después de casi un año de haber pasado una situación muy similar, se comienzan a escuchar “los mismos mensajes” y sigue sin resolverse el problema de cómo sacar el agua de los campos, sin que esto implique complicaciones para campos aledaños.

“Necesitamos un estado presente que haga cumplir las normativas y todos los actores debemos hacer nuestro mea culpa, pero basta de regalar nuestro tiempo”, exigió Bessone, y recordó que desde hace una década reclaman y “cada vez es más amplia la cantidad de hectáreas que están inundadas”. Además, la funcionaria opino que “no es el productor el que tiene que denunciar al otro productor; así como vos, cuando estacionás mal tu auto o vas a exceso de velocidad por la ruta y te cobran una multa, pues, entonces, actuemos de la misma forma con quienes integramos la cadena productiva”.

En tanto, según Bessone, aunque los volúmenes de lluvia que se registran no sean los normales, hacen falta “estudios exhaustivos de cada cuenca, con proyectos a largo plazo, y que se realicen”. Y, a pesar de que la Secretaria reconoce que “esta gestión de Gobierno tiene mucha apertura para escuchar propuestas”, lamentó que “después no se convierten en acciones, quedan en propuestas”.

“Esperamos sentarnos con la gente, pero sentarnos, no para empezar un diagnóstico, informes…No, necesitamos conocer cuál es el proyecto concreto que hay, por ejemplo, sacar el agua del departamento Castellanos y el agua que se viene de Córdoba. Es un tema que lo venimos discutiendo en mesas de trabajo hace ya más de un año”, finalizó la funcionaria.

