Un estudio de la Universidad de St. Andrews, Escocia, reveló por qué se produce el fenómeno y la razón por la que afecta más a los jóvenes.



El déjà vu es un fenómeno que afecta a la gran mayoría de las personas. Todos, o casi todos, alguna vez tuvieron la sensación de estar viviendo una situación determinada por segunda vez, a pesar de que nunca haya sucedido con anterioridad.

Un estudio de la Universidad de St. Andrews, Escocia, realizó resonancias magnéticas para intentar encontrar los orígenes de este –hasta ahora- evento sin explicación. Para eso, utilizaron el método clásico para generar ‘falsas memorias’. Este consiste en leer a una persona una lista de palabras relacionadas –como agua, sed, calor, entre otras- pero sin mencionar el conectivo –por ejemplo, ‘beber’-. Este ejercicio produce que cuando la persona debe enumerar las palabras asegura que ‘beber’ era una de ellas.

Pero como crear un falso recuerdo no es lo mismo que un déjà vu, añadieron un nuevo paso. Primero, leyeron a los participantes todas las palabras sin nombrar ‘beber’ y luego les preguntaron si habían oído alguna que comience con “B”. La respuesta fue unánime: No. Sin embargo, cuando les preguntaron si habían oído ‘beber’, no pudieron negarlo y la mayoría mostró signos de confusión.

“Ante esta contradicción, los participantes comentaron que habían tenido esta extraña experiencia de déjà vu”, explicó Akira O’Connor, líder de la investigación.

O’Connor explicó que “el fenómeno que se produce en el cerebro durante el déjà vu es en realidad un proceso de toma de decisiones o de resolución de conflictos”. El cerebro, dijo, estaría realizando una operación de fact-checking; revisando su “base de recuerdos” y envía una señal cuando se produce algún tipo de error, como esta contradicción.

De esta manera, determinaron, el déjà vu sería un indicio de que el sistema de control del cerebro está funcionando correctamente. Y que, además, esto explicaría por qué se produce mucho más en los jóvenes y muy poco en los adultos mayores, ya que a una edad más avanzada la memoria comienza a sufrir un deterioro. Finalmente, los investigadores explicaron que aún faltan más estudios para determinar todas las funciones y otras posibles causas de la generación instantánea de un “recuerdo revivido”.