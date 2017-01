El músico dio otra versión sobre lo ocurrido días atrás en la costa esteña.



A dos días de su internación voluntaria en Punta del Este, Santiago Chano Charpentier está de vuelta en Buenos Aires y esta mañana contó detalles de lo que sucedió el fin de semana en Uruguay.

En una nota con Nicolás Magaldi, en su programa Todos arriba de Los 40 Principales, explicó: “Venía bien, estaba limpio, haciendo mi tratamiento y alguien me quiso hacer algo malo. Y bueno. El pez por la boca muere y a Chano lo tratás de lastimar por la nariz.”

Chano recordó cómo empezó todo, luego de la noche en que Pampita Ardohain festejó -por anticipado- su cumpleaños. “Estuve toda la noche bailando en Tequila, con Pampita, sus amigas, conocí a Pico Mónaco… En la mesa de al lado estaba Nacho Viale, mi gran amigo. Estuvo bárbaro. Yo venía de tener una reunión en Mar del Plata con el Ministro de Cultura de la Provincia Alejandro “Conejo” Gómez”, hice diez mil notas, fui al show de Axel, volví a Buenos Aires y encaré para Punta del Este, donde tenía otra reunión importante con el empresario Alex Pérez Escoda. Y bueno, fui al cumple de Pampita y después me fui a ver el amanecer. Lo conocí al Pocho Lavezzi en la playa… Pegamos re buena onda. En esas horas, cuando salgo de Tequila, veo a la chica más linda del mundo. Entonces le dije a mi equipo de asistentes con los que había viajado que yo me quedaba en Punta del Este y ellos se volvieran a Buenos Aires. Y eso no les cayó bien porque cuando estamos de joda se prenden, pero no les gusta hacer el trabajo sucio. Y me armaron una emboscada: llamaron a la policía, a la ambulancia. Dijeron que Chano era un peligro. Pero claro, cuando estábamos divirtiéndonos juntos, yo no era un peligro. Entonces, como los mandé a Buenos Aires, llamaron a mi vieja, la preocuparon. Llamaron a mi psiquiatra. Noté movimientos en mi hotel, me faltaba la llave de mi auto… Entonces yo no sabía si me iban a caer con un avión sanitario, me asusté y me interné voluntariamente en el Cantegrill. Yo estaba bien. Y me dieron el alta a las 14 horas.

Y agregó: “Lo que me jode es que cuando yo estoy mal y ellos son partícipes de la joda, no dicen nada. Pero cuando no, me hacen esto. En la anterior internación tenía excitación psicomotriz porque había tomado, pero esta vez no fue así. Si no, no me hubiesen dejado ir tan rápido del sanatorio”.