Le enviaron una carta a Antonio Guterres, el nuevo secretario de ONU.

El gobierno de las Malvinas felicitó al nuevo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y en la misma carta que le envió le pidió que asegure con “buenos oficios” que el Comité de Descolonización del organismo (el llamado C24) “cumpla con su mandato” y “respete los derechos de autodeterminación establecidos en la Carta de la ONU”. Evidentemente con muchos reclamos en carpeta, desde las islas se quejaron porque el Comité nunca visitó las islas.

El ex primer ministro portugués, de militancia socialista, juró el pasado 12 de diciembre como noveno secretario general de Naciones Unidas frente a la Asamblea General de 193 miembros. Sucede al surcoreano Ban ki Moon. El Comité de Descolonización ha quedado casi como el único espacio dentro del esquema de la ONU donde la Argentina suele recibir un espaldarazo diplomático a su reclamo de soberanía del archipiélago.Ocurre que año a año allí el país logra que una resolución salga aprobada con un llamado a las dos partes (Argentina y Reino Unido) a resolver su disputa territorial por medios pacíficos, que a decir verdad, Argentina violó el 2 de abril de 1982.

La misiva de las islas a Guterres va firmada por el presidente actual de la Asamblea Legislativa, Barry Elsby. Algunos de sus párrafos, tras las respectivas felicitaciones y pedidos de “efectividad del C24” señalan: “Como un gobierno de un Territorio No Autónomo en las Naciones Unidas (NSGT, en inglés), la disputa con la Argentina por las Islas Falkland es discutida por el Comité sobre sus bases anuales. El Gobierno de las Islas Falkland ha pedido al Comité que visite las islas en numerosas ocasiones, para que puedan tener un mejor entendimiento de los deseos de su gente. A pesar de que han visitado Argentina, (el Comité) ha rehusado constantemente ir a las Islas Falkland…”.

“… El antecesor de Guterres, Señor Ban Ki Moon se quedó tan frustrado con el Comité que los regañó públicamente, recordándoles que su rol fue el de escuchar los deseos de los pueblos de los NSGT y no seguir sus propias agendas políticas”. Clarín intentó sin éxito conocer en qué ámbito fue ese supuesto reto.

La carta, como se informó, pide que Guterres se asegure de que el C24 “complete mandato y respeto al derecho de autodeterminación que le otorgaron unilateralmente los británicos e informan: “El Gobierno de las Islas Falkand estará representado en el encuentro previo del C24 en Nicaragua y posteriormente en su sesión formal en las Naciones Unidas de junio de 2017. El año pasado la canciller Susana Malcorra participó del C24, junto al embajador Martín García Moritán y los senadores Federico Pinedo y Julio Cobos.

Así como las políticas de aislamiento de las islas que aplicaron Néstor y Cristina Kirchner en su pelea con Gran Bretaña crisparon enormemente el ánimo de los isleños para con los argentinos, el acercamiento de Mauricio Macri a las administraciones de David Cameron y Theresa May los mantienen en alerta ante el temor de que Buenos Aires y Londres negocien aspectos contrarios a sus deseos de mantener al continente lo más alejado posible. Y en las redes sociales persiste una batalla campal con sectores tan enardecidos como en Argentina. Un consejero incluso amenazó a Clarín no mantener comunicación si en los textos de este diario se escribía el giro “el llamado gobierno de las Islas Falkand”. El consejero señaló que de esa manera se sienten “tratados como cuando se dice el autollamado Estado Islámico de Siria e Irak”, cuando en realidad lo que se intenta así es dejar claro que se trata de un territorio en disputa como cuando a nivel internacional se usa la combinación Malvinas/Falkland Islands.