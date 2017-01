El novio de Charlotte admitió haber tenido una infancia difícil

Loan, el ¿ex? novio de Charlotte Caniggia, es uno de los personajes del verano. Su conflictiva relación le valió ser nombrado en todos lados por estar envuelto en numerosas situaciones escandalosas.

Desde los 24 se dedicó a formar su carrera como cantante y contó cómo fueron sus primeros pasos en los medios. “Yo empecé a cantar en un casting en C5N, en el programa de Diego Moranzoni. Después Luis Ventura me dio una mano y me hizo una nota para la revista ‘Paparazzi’. Más tarde encontré a Christian Manzanelli, que me empezó a producir los temas. Hace dos años la vengo remando”, narró.

Asimismo, habló sobre un conflicto que tiene con Manzanelli, ahora su exproductor, quien lo acusa de haberse apropiado del nombre artístico ‘Loan’, de su supuesta autoría. “Es mentira. El nombre de Loan surge de la combinación de los nombres Lola y Ámbar, mis dos hermanas”, describió el joven.

El cantante, de 26 años y oriundo de Monte Grande, no evitó referirse a su dura infancia y todo lo que hoy lo rodea. “Llegué a dormir en la calle. Esto me hizo madurar y saber lo que quiero en mi vida. Me aferré mucho a Dios, nunca dejando de soñar”, expresó en una entrevista televisiva sobre sus primeros años de vida.

Después señaló que el entorno donde creció nunca fue bueno. “Mi mamá se separó de mi papá. Se juntó con otro hombre, que le ejercía violencia de género. Con mi hermanita nos escapábamos a la casa de los vecinos”, dijo.

Y agregó: “Yo no tuve papá. No me dio bola nunca, siempre estuvo trabajando, nunca me prestó atención y hoy no tengo contacto. Viví con él hasta los 13 años. Quedó detenido seis años, fui dos veces a la cárcel a visitarlo, pero no me gustó, era horrible. Sola, mi mamá tuvo que salir a limpiar casas”.

Además, el novio de Charlotte reconoció no haber “terminado el secundario” porque el fútbol, su “primer amor”, le demandaba mucho tiempo.

“No terminé el secundario porque entrenaba doble turno y me llevaba mucho tiempo. Siempre me gustó el deporte, boxeo y artes marciales. Estaba mucho en la calle. Por venir de una familia humilde tuve que trabajar y dejar el futbol”, explicó.

Sobre su relación con Charlotte aseguró que siguen juntos y admitió que le molesta que “mucha gente se haya metido” en la vida de la pareja. “Hace siete meses que estamos juntos, yo me re enamoré. Lamentablemente se metió mucha gente a juzgarme, pero el amor es más fuerte. No cortamos, pero estoy un poco enojado por todo esto”, sostuvo.

También reconoció que no tiene relación con los padres ni con el hermano de su novia, que en días anteriores lo acusaron de haber golpeado a Charlotte y le habrían pedido que se vaya de la casa que compartían en Villa Carlos Paz, donde la joven está haciendo temporada.

“De mi lado estoy dispuesto a lo que sea. Nadie se sentó a conocerme, no sé porque me juzgan tanto. Será porque en la televisión hablaron mal de mi varios ‘cuatro de copas’, gente que no conozco. Soy muy tranquilo, pero si con un hombre tengo que ir a las piñas lo hago. Pero jamás con una mujer”, afirmó.

Y añadió: “A mí nadie me saca de ningún lado. Me gano mi dinero, no soy ningún delincuente, no estafo a nadie”.

Sobre su futuro, aseguró que le gustaría participar de la próxima temporada del Bailando 2017. “No recibí ningún llamado del Bailando 2017. Me gusta bailar, aprendo para mis coreografías. El otro día Tinelli me arrobó en Twitter diciendo que estaba escuchando mi tema con sus hijas y me sorprendió”, concluyó.