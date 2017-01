El martes 31 de enero vence el plazo para presentar proyectos de emprendimientos audiovisuales, fonográficos, editoriales, turísticos, de diseño, artes y artesanía, entre otros, que podrán acceder al proceso de capacitación, organización y fortalecimiento que ofrece Expresiva la Incubadora de Emprendimientos de Base Cultural, creada por el Gobierno de la Ciudad y la Universidad Nacional del Litoral.



El plazo para presentar proyectos en el marco de la quinta convocatoria de Expresiva Incubadora de Emprendimientos de Base Cultural finaliza el próximo martes 31 de enero. De la misma surgirán nuevos proyectos que podrán participar del proceso de capacitación, organización y fortalecimiento que ofrece la Incubadora creada por el Gobierno de la Ciudad y la Universidad Nacional del Litoral.

Para participar se deberá presentar un proyecto que consista en el desarrollo de un emprendimiento de base cultural, dentro de las siguientes áreas: complejo audiovisual (cine, televisión, video, etc.), complejo fonográfico (radio, industria fonográfica, etc.), complejo editorial (industria editorial, publicaciones periódicas, etc.), complejo turístico (gastronomía, circuitos turísticos, eventos, servicios, museografía, centros de interpretación, etc.), diseño (arquitectónico, comunicación visual, gráfico, publicitario, industrial, indumentaria, textil, objetual, escenográfico, informático, multimedia, software, videojuegos, etc.), artes (escénicas, música, visuales, audiovisuales, digital, fotografía, etc.) artesanías y otros.

En el proceso de evaluación de los proyectos se tendrá en cuenta por un lado, la factibilidad y viabilidad técnica, económica y financiera; y la fortaleza del equipo emprendedor.

Cómo participar

Los interesados deberán completar el formulario disponible en www.expresivasantafe.com.ar, o descargarlo para enviar por correo electrónico a expresiva@santafeciudad.gov.ar. Para realizar consultas en forma personal, pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 13, al espacio de la Incubadora ubicado en Altos de la Estación Belgrano (bulevar Gálvez 1150), o al teléfono (0342) 4650693, en los mismos horarios mencionados anteriormente.