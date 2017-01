El DT de la Selección no evalúa cambios drásticos para lo que resta de las eliminatorias. A fin de mes viaja a Europa a reunirse con los jugadores de la selección argentina.



Edgardo Bauza comienza a desandar un año decisivo al frente de la selección argentina y para ello recuerda inmediatamente las prioridades con la misma tranquilidad con la que asombra detrás de la línea de cal. Primero lo primero. “Nosotros tenemos dos objetivos: el primero es clasificar al Mundial y el segundo ganarlo”, define el Patón con el mismo tono con el que hace todo. A veces deja la sensación de que es inalterable, que ni siquiera la procesión va por dentro, sino que hace gala de una paz interior envidiable y casi incomprensible por el tipo de trabajo que realiza y el ambiente en el que se mueve.

“Me voy el 24 a Mar del Plata a ver San Lorenzo-Boca y me quedo hasta el 28 para ver River-Boca. Me vuelvo el 29 a Buenos Aires y el 31 viajo con Bruno Militano a Europa. Vamos a estar 16 días para recorrer España, Italia, Inglaterra y Francia. Trataremos de visitar a todos los jugadores de la selección para hablar con ellos e inclusive tenemos pensado encontrarnos con algunos técnicos. Quiero ver cómo trabajan, cómo están y charlar un poquito de lo que se viene”, cuenta entusiasmado el entrenador de la selección argentina.

¿Vas a tratar con ellos algún tema puntual?

Cuestiones futbolísticas, bien futbolísticas. Por ejemplo charlar sobre el último partido (Colombia) que para mí fue el mejor que hicimos. Creo que el ejemplo de ese partido va a ser un poco el eje de lo que se viene. También quiero hablar con los que no vienen jugando porque tenemos 14 jugadores con tarjeta amarilla y los que amonesten contra Chile no van a poder jugar en Bolivia. Por eso vamos a tener que hacer una convocatoria más amplia de la que hago siempre. Probablemente llame a cinco ó seis jugadores más.

Además el segundo partido es en La Paz y en la altura no todos responden de la misma manera.

Obviamente, lo tenemos previsto. Por eso viajamos, quiero verlos en la cancha. Además voy a ver si me puedo juntar con el Cholo (Diego Simeone).

¿Por qué Simeone?

Para hablar de Angelito Correa, de Gaitán. También para conversar en general con él, que de todos es con el que tenemos ideas más cercanas. También voy a tratar de verme con Guardiola por los jugadores que tenemos en el (Manchester) City.

A propósito de Manchester, pero en la otra vereda, ¿le vas a pedir a Romero que juegue?

Es un tema que ya está hablado. El técnico (José Mourinho) le dijo que le iba a dar más minutos en cancha y sobre eso seguramente vamos a charlar.

¿Si no juega en Inglaterra pierde el puesto en la selección?

Hoy el arquero es Romero.

Me contestaste por la mitad. Si no ataja Romero, ¿quién?

Hoy Guzmán (fue intervenido por una fisura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y estará inactivo al menos hasta el 10 de marzo). También está Andújar.

Viajemos al Mundial. Para entonces tenés que pensar en un recambio, pero dejémoslo para después. Más allá de las ausencias obligadas por suspensiones o lesiones, ¿tenés definido un equipo tipo?

El arquero fue siempre Romero y por ahora va a seguir Romero. Por la derecha, dependiendo del rival, Zabaleta o Mercado, Otamendi, Funes Mori y Mas. Hoy Biglia y Mascherano son los dos cinco y delante de ellos juegan tres: Messi por derecha, Di María por izquierda y por el medio depende. Puede ser Dybala, Banega. Varios, según lo que necesitemos, y de nueve Higuaín primero y Pratto después. Si no están ellos, lo cito a Icardi.

Y ahora debo preguntarte lo que se preguntó mil veces: ¿Icardi no fue llamado hasta ahora por algún motivo extrafutbolístico?

No, rotundamente no. No hay ningún problema con nadie, cito al que yo quiero.

¿Tan importante es la sanidad del grupo como para que algunos entrenadores se priven de llamar a los mejores para no alterar el buen clima?

El grupo es muy importante, pero no importa que sean todos buenos muchachos. La cuestión es que sean lo suficientemente unidos para buscar el objetivo propuesto. La verdad es que no tuve ni un solo problema. Hemos hablado de las finales que no se pudieron ganar y todo lo demás y lo que noto es que están con ganas y todos quieren lo mismo. Eso es lo que a mí me deja tranquilo. Te voy a dar un ejemplo: el único partido que pudimos preparar durante tres días fue el último. Teníamos que trabajar mucho defensivamente y así lo hicimos y Colombia nos llegó apenas dos veces. ¿Qué te quiero decir? El grupo es bueno y con eso a mí me alcanza.

Ahora sí. ¿No avizorás un recambio inminente? No tanto por la capacidad de los jugadores sino por las finales perdidas que atentaron contra la autoestima.

Ahora no. Porque están en un gran nivel futbolístico en sus clubes y porque me lo demuestran cada vez que vienen: están todos al servicio de la selección con una predisposición impresionante. Además, tenés que pensarlo muy bien. Acá hay futbolistas que tienen 50 partidos en la selección y ese es un valor agregado que no tiene precio.

Seguramente tenés razón porque estás adentro. Desde afuera se ve otra cosa, cualquier contingencia los golpea.

Creo que el recambio habrá que pensarlo para el Mundial. Si queremos jugar los 7 partidos en Rusia tenemos que armar un plantel pensando en eso.

Normalmente, muchos de los que participan de las eliminatorias no juegan los mundiales, Gareca es el caso emblemático.

Tal cual. Pero tenés en cuenta que es un recambio difícil porque no cualquiera se pone la camiseta de la selección y juega.

A propósito, ¿tenés pensado armar una selección local?

Sí, pero no nos apresuremos. Primero tengo que estudiar bien el fixture y ver en qué momento lo puedo hacer porque hay Copa Libertadores todo el año y de esos equipos no puedo llamar. La idea es trabajar dos o tres días con jugadores de acá para que conozcan cómo jugamos y si los tengo que convocar ya estén al tanto de lo que les voy a pedir.

La lista para jugar contra Chile

¿La primera convocatoria del año tendrá alguna sorpresa?

Lo que pasa es que como tenemos 14 amonestados necesitamos convocar a más futbolistas y entonces vamos a tener un agregado respecto del último llamado, pero si no fuera por eso no habría diferencias. Contra Chile vamos a jugar un partido durísimo y seguramente vamos a recibir tarjetas amarillas. Por eso en lugar de 26 ó 27 quizás cite a 32. Y ojo que la mayoría son titulares (N. de la R. Romero, Mas, Mascherano, Di María, Higuaín, Otamendi, Agüero, Biglia, Mercado, Banega, Pratto, Dybala, Tevez y Rojo).

Más allá de esa contingencia, Chile te va a exigir mucho más que Bolivia.

Sí, pero además es un rival directo para la clasificación. Igual quiero armar un buen equipo para ir a Bolivia. Porque estoy convencido de que a esta selección de Bolivia le podemos arrancar un buen resultado de La Paz.

¿Tenemos que descartar a Tevez y Lavezzi porque juegan en una liga poco competitiva?

No, no, no, no saquemos a nadie. Creo que los chinos están haciendo lo mismo que hizo la MLS (Major League Soccer) hace 20 años.

Sí, pero lo que natura non da, Salamanca non presta.

Pero tienen tanta plata que se están llevando de a seis o siete. Por eso creo que a la liga la van a mejorar en un año.

De acá a un año estamos encima del Mundial.

Los vamos a seguir y después vamos a ver.

Ahí tenés también el tema de Emmanuel Mas, que se fue a jugar a una liga floja y a un equipo intermedio (Trabzonspor de Turquía) y para vos es titular.

Veremos. Funes Mori está suspendido para el primer partido.

¿Vendrá una convocatoria inédita para tu ciclo?

Lo estamos siguiendo a Ezequiel Garay que viene levantando después de la lesión aunque su equipo tiene un presente muy difícil (Valencia de España). Es un jugador con muchos partidos en la selección argentina. También está Maidana, que ya ha sido convocado. Colombia y Brasil, lo bueno y lo malo.

Colombia y Brasil, lo bueno y lo malo

¿Pudiste disfrutar de algún momento en estos seis partidos al frente del equipo?

Disfruté después del tercer gol a Colombia porque por primera vez lo vi muy bien al equipo.

¿Y después del partido con Brasil?

Terrible. Estuve tres días sin poder dormir.

¿No te volviste cholulo de la selección, no?

¿A qué llamás cholulo?

A que tocaste el techo de tu carrera y es como que estás en un estado de gracia permanente y nada te perturba por la admiración que te provocan los jugadores que dirigís.

Me llegó en un gran momento de mi vida porque estoy tranquilo a nivel personal, con mi señora, tengo un hijo pequeño de tres años además de los dos más grandes. También el momento profesional es tranquilo. Pero no dejo de tener en cuenta todo lo que implica: sé que no hay tiempo para aflojar ni descansar demasiado porque es tremendo. A cada cosa que uno dice le agregan 20. A Barcelona no puedo ir más por ejemplo (risas), es terrible, es terrible. Por eso trato de hablar cada vez menos porque se agregan cosas y me arman unos líos bárbaros. Pero conozco claramente cuáles son mis responsabilidades: fui jugador de selección y sé de qué se trata.

Fuiste jugador de selección, ¿qué opinás de la medida de no hablar con la prensa?

En mis tiempos de jugador también tomé decisiones de ese tipo, pero los años te van dando experiencia como para darte cuenta de que la mejor medida no es no hablar con ninguno. Yo tengo problemas con este y no hablo con este. Eso fue lo que yo les manifesté, pero estaban en un momento de mucha calentura porque lo habían atacado a Lavezzi con mentiras y no encontraron una medida mejor que esa. En la próxima convocatoria voy a tratar de hablar con ellos para ver si podemos direccionar la medida hacia lo que ellos consideren y no hacia todo el periodismo. Es más, en ningún momento estuvieron enojados por las críticas, sino por esas otras cosas puntuales.