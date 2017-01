El ex funcionario volvió a apuntar contra Macri, la Corte y la AFI por las escuchas. Calificó al fiscal Marijuan de “payaso judicial”.



Oscar Parrilli volvió hoy a responsabilizar a Mauricio Macri por la filtración del polémico audio de la conversación telefónica que mantuvo en julio del año pasado con la ex presidenta Cristina Kirchner en la que hablaron de buscar las causas “armadas” al ex espía Antonio Jaime Stiuso.

En una entrevista con Radio 10, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sostuvo que la difusión del diálogo telefónico forma parte de una “mensaje cuasi mafioso” del Gobierno a la oposición.

“Estamos hablando de julio hasta septiembre mi teléfono fue pinchado por una orden judicial pero el objetivo clarito que tenía era hacer un seguimiento a las actividades políticas que la presidenta estaba realizando en ese momento en la ciudad de Buenos Aires”, apuntó.

“Lo que están haciendo con esta divulgación, aparte de violentar mi intimidad y hacer un uso ilegal, le están dando un mensaje a la oposición: «miren que lo mismo estamos haciendo con ustedes y podemos hacer esto». Es un mensaje cuasi mafioso que están llevando adelante”, remarcó.

En ese marco, el ex funcionario kirchnerista volvió a acusar al Gobierno por la pinchadura telefónica: “De esto es responsable Macri, [Germán, ministro de Justicia] Garavano y el señor [Gustavo, titular de la AFI] Arribas que son los que están involucrados en esta maniobra y, lamentablemente, algunos fiscales que están siendo parte de esta estrategia”, indicó.

Parrilli reiteró, además, que pedirá explicaciones al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que contrala el organismo encargado de las escuchas, por la filtración. El máximo tribunal emitió ayer un comunicado en el que negó haber divulgado el material.

“Hago responsable a quienes son responsables de las escuchas ilegales. En primer lugar, a Lorenzetti. Es el responsable directo del funcionamiento del organismo que realiza las escuchas ilegales [la Dirección de Captación de Comunicaciones]. La «ex ojota» que habíamos pasado a la procuradora, ahora entendemos por qué la pasaron a manos de la Corte”, aseveró.

El polémico audio

El 11 de julio de 2016, Cristina Kirchner llamó a Parrilli y le pidió que recopilara las causas judiciales que su gobierno le había “armado” al ex espía, pero luego se rectificó y habló de “denuncias”. El audio de la conversación fue difundido ayer por el programa del periodista Luis Majul, que se emite por Radio La Red. La ex jefa del Estado decidió contactarse con el ex funcionario ese día porque La Nación había publicado una entrevista con Stiuso, quien sostuvo que “los Kirchner tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos”.

La escucha forma parte de la denuncia que realizó la semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la ex presidenta por abuso de autoridad. Los diálogos surgieron de la causa a cargo del juez Ariel Lijo en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi.

“Como expresé ayer en el comunicado, reitero que estas escuchas no tenían por objeto buscar la verdad en ninguna causa sino hacer un espionaje político a la ex presidenta”, afirmó Parrilli durante el reportaje con Radio 10.

Calificó a Marijuan de “payaso judicial”

El ex titular de la AFI también responsabilizó por la filtración al fiscal Marijuan, quien denunció a Cristina Kirchner por la conversación con Parrilli. La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello, quien investigará a la ex mandataria por abuso de autoridad.

“Marijaun tomó esta causa para hacer persecución política y un show mediático, como todo lo que hizo con las causas de la ex presidenta, poco menos que un payaso judicial disfrazándose de James Bond para hacer investigaciones”, señaló.