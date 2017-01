Se acerca febrero y los gremios estatales comienzan a manifestar su interés por la convocatoria provincial para tratar, entre otros temas, salario. El titular de ATE fue crítico con el gobierno nacional y le pidió al gobernador que no ceda a las presiones del “gobierno de los ricos”.

“Hay una pauta coercitiva muy fuerte que quiere imponer el gobierno nacional a partir de lo que son las previsiones inflacionarias para este año”, afirmó Hoffmann. Negando la tendencia nacional de estimaciones de inflación y crecimiento que pretende un ofrecimiento que ronde aumentos del 25%, recordó que “el IPEC da una trayectoria muy pequeña, empezó a trabajar el año pasado, los primeras cifras las tenemos el mes de septiembre”, y que desde el sindicato trabajan “muchas referencias de lo ocurrido en la Argentina, está 4.6, 4.8% en Capital Federal que es un gobierno oficialista”.

En tal sentido, argumentó que “de la ponderación de las tres provincias que conservan su sistema de medición, que es San Luis, Córdoba y Capital Federal, las mediciones van a andar entre el 38 y el cuarenta”; y añadió que “la UMET evaluó una inflación del año pasado en un cuarenta por ciento. El índice Congreso, no sé cuánto de científico tiene, se lo usaba antes, habló de una inflación del 43%. Entonces acá la inflación no fue menor del cuarenta por ciento en la República Argentina. Ese es el parámetro con el que nos vamos a manejar.”

En tanto, confirmó que el año pasado el sector ha sufrido “una pérdida salarial de entre el ocho y el diez por ciento y el gobierno nacional lo que pretende es que se convalide esto”, adelantando que no lo aceptarán. “No lo vamos a aceptar. Nosotros vamos a intentar recuperar el salario perdido el año pasado y discutir también en base a la inflación futura. Y, en este sentido, vamos a observar, naturalmente, las cuentas públicas de la provincia, la provincia de Santa Fe no ha tenido…ha sido una de las provincias argentinas con mejor performance en recaudación, en sus cuentas hay dificultades, entendemos y eso es público, pero sus cuentas no están comprometidas”. Por lo tanto, el dirigente opinó que es imprescindible “tener la más absoluta libertad, el gobierno de la provincia y los sindicatos estatales, de discutir sin ningún tipo de imposición nacional la política salarial para este año”.

Además, recordó que Santa Fe es “la provincia que primero discute salario” y, por lo tanto, aseguró: “tenemos esa inmensa responsabilidad, por esta situación objetiva, de que no vamos a tener, como en general no tenemos como referencia, otros acuerdos salariales”.

Duro con el gobierno nacional, opinó “no es solo una tarea de los sindicatos, de los trabajadores, sino una tarea de todos los sectores populares, los sectores comprometidos con la vida del pueblo de poner fin, de poner freno a este proceso de transferencia del ingreso. El gobierno nacional es un gobierno de los ricos, está actuando como gobierno de los ricos. Entonces, yo espero que el gobernador de la provincia tenga autonomía”. Y, finalmente, envió un mensaje al gobernador Lisfchitz: “no es un mandatario del gobierno nacional, es el gobernador que eligió el pueblo de la provincia de Santa Fe y tiene que actuar con autonomía en ese sentido”.