El legendario actor falleció tras luchar contra el cáncer, informaron esta madrugada los diarios británicos Daily Mirror y Daily Mail.

El legendario actor británico John Hurt, conocido últimamente como “Ollivander”, el fabricante de varas mágicas en “Harry Potter”, y destacado en innumerables películas como “El Hombre Elefante”, “Alien” o “Expreso de Medianoche”, murió a los 77 años producto de un cáncer de páncreas, informaron esta madrugada los diarios británicos Daily Mirror y Daily Mail en su páginas web.

Su deceso también fue confirmado a la agencia Reuters, por correo electrónico, por Charles McDonald, un representante británico para el director de talentos del actor en Los Angeles, John Crosby.

La carrera de John Hurt estuvo marcada por su participación en más de 120 películas y numerosos papeles en teatro y televisión, lo que le valió el título de “caballero”, otorgado por la reina Isabel II en 2015 por sus servicios al mundo de la interpretación.

John Hurt, nacido en la ciudad inglesa de Derbyshire, pasará a la historia del cine por sus papeles en películas como ‘El hombre elefante’, ‘Expreso de medianoche’, ‘El espía que sabía demasiado’, ‘Alien’ y ‘Harry Potter’.

“Es fantástico” dijo en octubre de 2015 cuando los médicos le dieron de alta por el cáncer de páncreas contra el que había luchado durante mucho tiempo, y se manifestaba encantado por el futuro.

A lo largo de su carrera fue nominado en dos oportunidades el Oscar de la Academia de Hollywood por sus papeles en el ‘El hombre elefante’ y ‘Expreso de medianoche’, aunque también marcó su fuerte impronta en el teatro clásico.

Nacido el 22 de enero de 1940 en la ciudad de Chesterfield, condado de Derbyshire, John Vincent Hurt creció en el seno de una familia religiosa ya que su padre, además de matemático, fue párroco en la localidad de Woodville.

Sus primeros pasos como actor los dio en su colegio primario en Kent, donde interpretó a una niña en una producción infantil sobre la historia de dos menores que buscaban la felicidad con la ayuda de un hada.

Tras vivir unos años en esa localidad, el padre de Hurt fue nombrado párroco en Grimbsy, en el condado de Lincolnshire, por lo que la familia se mudó al norte de Inglaterra, recordó la agencia EFE.

Durante su adolescencia, sus padres querían que Hurt buscara un trabajo y le aconsejaron que eligiera un empleo como maestro de arte y se trasladó a Londres donde trabajó en la Escuela de Arte de St Martin.

En 1960, obtuvo una beca para estudiar en la Real Academia de Arte Dramático, lo que le permitió iniciar su carrera como actor.

Dos años más tarde obtuvo un pequeño papel en una película romántica.

Ya plenamente establecido en la capital británica, Hurt empezó a tener papeles en teatro y conoció a la actriz Annette Robertson, con la que sostuvo un matrimonio que duró dos años.

En la pantalla chica, Hurt es recordado por ponerse en la piel del emperador romano Calígula en una adaptación de la cadena británica BBC, ‘Yo, Claudio’.

En 1978, Hurt estuvo cerca de llevarse un Oscar por su papel del adicto a la heroína Max, en la película de Alan Parker ‘Expreso de medianoche’, y un año después se hizo aún más famoso por su rol en ‘Alien’, especialmente por la sorprendente escena en la que un pequeño monstruo sale expulsado de su pecho.

Para los cineastas, su papel más destacado fue el de Joseph Merrick en ‘El hombre elefante’, para lo que tenía que ponerse una máscara especial que llevaba ocho horas de preparación.

En su vida personal, en 1983 perdió a su compañera de más de 15 años, Marie-Lise Volpeliere-Pierrot, quien falleció luego de caerse de un caballo. En 1984 se casó con la actriz Donna Peacok, de quien se divorció en 1990, cuando volvió a casarse con Joan Dalton y con quien tuvo dos hijos, Alexander y Nicholas.

Ese matrimonio terminó en 1996, tras lo cual inició una relación con Sarah Owens, de quien se separó en 2002, y tres años después se casaba con la productora Anwen Rees-Meyers.

El mundo del espectáculo comenzó a rendirle tributo a su “talento” ni bien conocido su deceso.

La escritora JK Rowling, autora de las historias de Harry Potter, expresó su “tristeza” por la muerte de Hurt, al que calificó -en su cuenta de Twitter- de “inmensamente talentoso”.

So very sad to hear that the immensely talented and deeply beloved John Hurt has died. My thoughts are with his family and friends.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) January 28, 2017