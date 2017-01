Lo confirmó el vocero del gobierno ruso, quien estimó que el encuentro se realizaría antes de julio.

El Kremlin y la Casa Blanca ya están preparando un encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, según anunció el vocero del gobierno ruso, Dmitri Peskov. Se preve que el encuentro tenga antes del G20 de Hamburgo, programado para el 7 y 8 julio. Peskov sugirió que la lucha contra el terrorismo “podría convertirse en un punto de partida fundamental” para la mejora de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, e indicó “la falta de respeto recíproco” como principal causa del empeoramiento de las relaciones entre ambos países durante la presidencia de Barack Obama.

“Creo que no es asunto nuestro”, dijo Peskov al ser consultado por la orden ejecutiva con la que el presidente Trump suspendió durante 90 días la entrada de viajeros de siete países de mayoría islámica.

El vocero, asimismo, definió como “un diálogo bueno y constructivo” la conversación telefónica del pasado sábado entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia. De todos modos, subrayó que ambos dirigentes no llegaron a ningún acuerdo en particular y no se discutieron las sanciones estadounidenses contra Rusia

También el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, comentó positivamente la conversación telefónica entre Putin y Trump: “Fue bueno tanto desde el punto de vista político como el humano”, afirmó, subrayando que en su opinión durante el diálogo se demostró “mutuo respeto y el deseo de los líderes de comunicar sin moralismos y basándose en sus intereses nacionales”.

“La conversación, que por evidentes razones se concentró en temas conceptuales sin entrar en los detalles, reveló toda una serie de áreas donde coinciden los intereses de Rusia y Estados Unidos”, agregó Lavrov

Putin y Trump -concluyó- “decidieron seguir el trabajo a nivel de expertos y en el ámbito de los futuros contactos que ciertamente tendrán lugar”.