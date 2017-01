La ministra francesa de Sanidad, Marisol Touraine, anunció hoy que el Ejecutivo ha decidido prohibir “varias marcas” de tabaco, cuyo nombre se difundirá mañana en el Boletín Oficial.



Serán vetadas aquellas que “dan la sensación de que fumar es ‘chic'”, dijo en una entrevista en la emisora “RTL”, en la que no quiso citar a las afectadas pero incluyó a una “que tiene nombre de revista de moda”, en una alusión implícita a “Vogue”.

Touraine añadió que se contempla un alza de 1,5 euros en el precio del tabaco de liar, pero no una a corto plazo en el de los paquetes de cigarrillos.

“Los incrementos vendrán más tarde porque la industria ha esquivado las reglas que debían derivar en un aumento. No lo permitiré”, concluyó la ministra, para quien “aumentar el precio del tabaco es importante en materia de sanidad pública”.