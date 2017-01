Un vecino encontró en infracción a la camioneta oficial del jefe municipal y fue violentamente increpado por el chofer.

Un vecino de la ciudad de Mar del Plata grabó con su celular el momento en que la camioneta del intendente Carlos Arroyo, estaba en doble fila. “Esta es la camioneta del intendente de Mar del Plata en doble fila que después te hace la multa cuando estás en doble fila. Este es el intendente de Mar del Plata, (Carlos) Arroyo”, dijo el hombre mientras filmaba.

Visiblemente nervioso, el chofer del vehículo oficial descendió e increpó violentamente al vecino. “¿Quién carajo te crees que sos para filmarme?”, le preguntó el empleado municipal al autor del video con tono amenazante. “¿Qué te pasa, me vas a pegar?”, contestó.

“Ustedes tienen que dar el ejemplo. Soy un ciudadano que puede grabar y ahora por esto, por bajarte así y hacerte el loco, te voy a escrachar”, le advirtió el vecino. Efectivamente, las imágenes fueron publicadas en las redes sociales y varios medios locales se hicieron eco.

“A mí me metieron una multa por estacionar en doble fila y vos como estás en doble fila no te meten la multa”, prosiguió el hombre. A esto, el chofer le dijo que no podía hacer nada y que estaba estacionado ahí por cumplir órdenes. “Yo estoy mandado. Estoy trabajando, ¿qué querés que haga?”, señaló el conductor.

Finalmente fueron separados e intervino la policía. Si bien el conflicto terminó en ese momento, el vehículo siguió en infracción, aunque esta vez custodiado por un efectivo.