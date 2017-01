El temblor fue de 5,4 grados en la escala de Richter y se sintió en la ciudad donde el seleccionado juvenil disputa el certamen clasificatorio al Mundial.

La tranquilidad de Quito se cortó abruptamente. Un terremoto de 5,4 grados en la escala de Richter y una réplica de 3,6 se registraron en la provincia de Esmeraldas (a 320 kilómetros de la capital ecuatoriana) y el temblor también se sintió en las calles de esta ciudad, en donde Argentina se encuentra disputando el torneo Sudamericano Sub 20. No obstante, la zona del hotel Dann Carlton (la concentración de la Selección durante el hexagonal) fue en donde menos afectó el sismo, a tal punto que los jugadores no sintieron temblor alguno.

“Acá no nos enteramos de nada. Estamos todos bien”, aclararon desde la concentración de Argentina, brindando un poco de calma. Más allá de la sorpresa para los pibes del Sub 20, esta situación no es para nada nueva en Ecuador, país atravesado por una falla geológica (producto de subducción de la placa de Nazca) de la que se derivan fracturas que causan movimientos sísmicos. La intensidad del terremoto varía según la profundidad del mismo: en el caso del sismo que se registró hoy por la mañana (a las 9:22 de Quito; las 11:22 de Argentina) fue de nueve kilómetros, lo que provocó que la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad activara sus operativos zonales y ayudara a la gente que dejó sus hogares y salió a la calle en busca de protección. Hasta el momento no se informaron de víctimas ni daños materiales.

La provincia de Esmeralda -situada en el oeste de Ecuador- es una de las zonas del país más afectadas por los movimientos sísmicos. En abril del año pasado se registró un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter (uno de los más fuertes en la historia ecuatoriana) que dejó más de 600 muertos.