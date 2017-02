Tras la feria, la Asociación Empleados de Comercio solicitará la suspensión del fallo que le permitió abrir a tres cadenas de supermercados.



Con el fin de la feria judicial, la tensa disputa por la ley de descanso dominical vuelve a salir a escena en este febrero que arranca. En ese marco, el Sindicato de Empleados de Comercio (AEC) ya adelantó su estrategia y confirmó que solicitará hoy que se aplique la ley hasta tanto se defina su constitucionalidad. Así lo aseguró Nicolás Mayoraz, abogado del gremio mercantil, quien expuso los dos ejes jurídicos que los representantes de los trabajadores utilizarán en Tribunales.

“Una cuestión a tratar es el recurso de inconstitucionalidad que presentaron la provincia, el municipio y el Sindicato de Empleados de Comercio, pidiendo la habilitación de la feria”, contó el profesional.

Y agregó: “También pensamos pedir a la Cámara de Apelaciones que retrotraiga la situación al momento anterior al dictado de la sentencia. Es decir, que se aplique la ley hasta tanto se resuelva si se concede o no el recurso de inconstitucionalidad, y hasta que la Corte dicte un fallo definitivo”.

El letrado remarcó que “esta situación que se ha generado es muy injusta” y comentó: “Tenemos un fallo que no está firme, que favorece sólo a tres supermercados (Coto, Jumbo y Carrefour), y les permite abrir cuando el resto no puede hacerlo. Y sobre todo, porque la cuestión de fondo, la supuesta inconstitucionalidad de la ley, no fue zanjada”.

“Mala interpretación”

Vale recordar que está vigente un fallo de la Cámara Civil que les permite a estas tres grandes cadenas de supermercados abrir sus puertas los domingos. “Nosotros vamos a plantear la suspensión del fallo hasta que se resuelva este recurso, entendemos que se interpretó la ley de una manera errónea, generando una situación de desigualdad y un escándalo jurídico, porque estas tres cadenas de supermercados se aprovechan de un fallo que no está firme”, resaltó el representante legal de Empleados de Comercio.

“Quedó demostrado que cuando los supermercados cerraron los domingos, el mundo no se vino abajo”, advirtió Mayoraz.

De esta manera, con un agitado contrapunto de intereses como telón de fondo de una intensa puja judicial, la Asociación Empleados de Comercio comunicó que hoy realizará una presentación ante la Cámara Civil, para pedir que se aplique la ley de descanso dominical.

Los fundamentos de la presentación que impulsarán radican en que “la sentencia no está firme, ya que fue apelada por el gremio mercantil”.

“Ahora que termina la feria judicial, la Cámara tiene que resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentamos nosotros, el municipio y la provincia”, se encargó de enfatizar el profesional, y confió que “por eso le vamos a pedir a la Cámara que, hasta tanto se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, se suspenda la ejecución del fallo, porque no está firme”.

Sobre los argumentos que expuso la Cámara para dar lugar al recurso promovido por las cadenas de supermercados, el abogado apuntó que “entendió que la ley afecta la ley de contrato de trabajo, y eso es materia reservada al Congreso de la Nación”.

Y profundizó: “Nosotros decimos que no es así, en primer lugar la provincia está ejerciendo una potestad que le es propia, el poder de policía, de bienestar. Y además, la provincia puede organizar todas las actividades que se realizan en su territorio y no invadir otras esferas”.

“Nosotros estamos seguros que no afecta la ley de contrato de trabajo porque no va en contra de ella, en todo caso la fortalece, porque la misma ya establecía el descanso dominical. Y en este argumento, vemos una contradicción”.

Así, con esta postura, la Asociación Empleados de Comercio solicitará “que se suspenda la ejecución del fallo, que vuelva todo al estado anterior al fallo que era la aplicación de la ley para todos por igual”.

“Esto llevará un poco de seguridad jurídica, y va a ubicar en pie de igualdad a todos los que están alcanzados por la ley”, destacó el abogado de los mercantiles.

vía tribunales. Los mercantiles reclaman que se generó “una situación muy injusta”, sobre un fallo “que no está firme”.