El vicepresidente 3º de Unión se refirió a las tres ofertas que recibieron por los derechos audiovisuales. “Anteponer el tema político interno a estas soluciones es un acto de pijotería”, dijo sobre la puja que hay en el seno de la AFA.

El fútbol argentino atraviesa un momento delicado, ya que los dirigentes de los equipos de Primera y la “B” Nacional no se ponen de acuerdo para reformar el estatuto para que luego se produzca la elección del nuevo presidente, mientras que tampoco se llega a un acuerdo para resolver el vínculo con el gobierno por el Fútbol para Todos. Sobre estos temas habló el vice 3º de Unión, Marcelo Martín, quien en diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), comenzó diciendo: “No estoy en condiciones de decir lo que ocurrirá la semana que viene. Lo que puedo decir es lo que pasó ayer (por el miércoles), que fue en el marco de la Primera División se resolvió dividir la Asamblea a la que convoca la Comisión Normalizadora y evitar de ser posible incluir la cuestión política de AFA en esto. Esto es la Asamblea reducirse a la rescisión de contrato con el Fútbol para Todos y la posibilidad de adjudicar los derechos audiovisuales a la empresa que haga la mejor oferta para los mismos. Hubo reuniones con Turner y Fox, con ESPN, mientras que apareció una oferta que le llegó a Armando Pérez, pero se había resuelto de realizar un procedimiento por el cual a sobre cerrado se iban a formular las propuestas definitivas, a partir de un requerimiento de 10 puntos de los clubes”.

Y agregó: “Esto tiene que ver con la transparencia que queremos que tenga, que cada uno haga la propuesta en forma escrita, se abrirá el sobre y lo que sea más conveniente será la contratación. El valor estará incluido en los 10 puntos, que vamos a pedir, que serán 1.000 millones de pesos”.

Más adelante, describió: “Arranca mal el proceso para nosotros, la primera oferta de Turner y Fox eran 2.200 millones de pesos y un contrato de 15 años, nos ponía en una dificultad asombrosa y en un estado de indefensión muy grande. Por lo que tenemos informado se levantaron las otras dos ofertas, ESPN y la que apareció, son significativas. Esto tendría que estar resolviéndose la semana que viene. La idea sería trabajar durante cinco años con la posibilidad de prorrogarlo cinco años más”.

“Sin embargo tenemos dentro un problema político, hay algunos que se miran más el ombligo que el horizonte. Si tenemos una solución más o menos buena que nos permita pagar lo que debemos para que ruede la pelota, no podemos supeditarla a elegir primero al candidato a presidente de AFA. Lo grafica bien Nicolás Russo cuando dice que te estás ocupando de la terraza si se te está incendiando la cocina. Anteponer el tema político interno a estas soluciones es un acto de pijotería. Con la pelota parada no se pueden solucionar nada. No puede pasar que te diga no te doy quorum si no hay presidente”, agregó el vicepresidente.

Para cerrar, dijo: “Creo que hasta el último fin de semana de febrero o hasta el primer fin de semana de marzo no arrancará el torneo”.