El cantante participó del programa The Late Late Show with James Corden pero, en vez de sumarse al “carpool karaoke” habitual del ciclo, protagonizó un sketch junto al presentador.



¡Híjole! Sting pasó del sexo tántrico al sombrero de mariachi en un abrir y cerrar de ojos. El cantante, que está nominado al Oscar por su canción “The empty chair” para la película Jim: The James Foley Story, participó del programa The Late Late Show with James Corden.

Pero, en vez se sumarse al ya habitual “carpool karaoke” del ciclo –en el que una celebridad pasea en auto con el presentador mientras repasa su carrera musical– el ex The Police protagonizó un sketch.

Junto al anfitrión, se vistió de mariachi y simuló ser mozo en un restaurant. Ambos protagonizaron una “batalla” por las propinas a puro tema musical.

En fin, no hay que hacer mucho para imaginar cuánto disfrutó este momento Stewart Copeland.