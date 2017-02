El Gobierno Municipal a través del Centro de Difusión de los Derechos Humanos de Santo Tomé, acompañó nuevamente el comienzo de un juicio por delitos de Lesa Humanidad que se tramita en los Tribunales Federales de Santa Fe.

En esta oportunidad, vuelven a estar en el banquillo de acusados y serán juzgados el ex juez federal Víctor Brusa; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y Coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4ª, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo y la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi. Se los acusa por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como “La Casita” de Santo Tomé, como asimismo por el secuestro, torturas y homicidio de Emilio Osvaldo Feresín.

En representación del Centro Municipal de Difusión de los Derechos Humanos de Santo Tomé, su coordinador el Arq. Carlos Fluxá manifestó que “el apoyo del Gobierno Municipal a los juicios por crímenes de Lesa Humanidad se enmarca en una clara política de promoción, desarrollo y profundización de los Derechos Humanos”.