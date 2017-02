El intendente José Corral y el ministro Maximiliano Pullaro encabezaron un encuentro en el que se analizó la viabilidad de dotar al transporte público de pasajeros con un sistema de videovigilancia. En principio, desde el gobierno local se apunta a instalar en 60 vehículos que prestan el servicio en horario nocturno. Se trata de una iniciativa en la que el Gobierno de la Ciudad viene trabajando desde hace tiempo.

Analizar la instalación de cámaras de seguridad en el transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe fue el eje de un encuentro que se desarrolló este mediodía en la sede del Ministerio de Seguridad. La reunión fue encabezada por el intendente José Corral y el titular de la cartera provincial, Maximiliano Pullaro.

Se trata de una iniciativa en la que el Gobierno de la Ciudad viene trabajando desde hace tiempo. Como antecedente, en junio de 2015 el Municipio elevó al Gobierno de la Provincia una propuesta mediante la que se apuntaba a instalar un sistema de videovigilancia en unidades de transporte urbano de pasajeros con miras a mejorar la calidad del servicio para los vecinos y colaborar en la prevención de delitos. El proyecto establecía que los dispositivos serían controlados conjuntamente entre el 911 y el Centro de Monitoreo municipal.

Sobre esta medida, la secretaria de Gobierno, María Martín, señaló que “hace dos años empezamos a discutir este proceso con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. En ese marco, participamos de reuniones con representantes de UTA y de empresas de transporte, de manera de avanzar”. En esta línea, agregó que “el ministro Pullaro nos recibió este mediodía, le transmitimos la necesidad de que se concrete a la mayor brevedad posible, en un esquema igual al que tiene la ciudad de Rosario, a partir del cual la Provincia aporta los fondos para las compra de las cámaras, el Municipio ofrece el monitoreo y las empresas apoyan con el mantenimiento del sistema”.

Trabajo articulado

Asimismo, la funcionaria municipal indicó que el sistema de videovigilancia “es una herramienta que va a ser muy útil para la ciudad. El transporte público de pasajeros es esencial, lo usa un gran número de vecinos. Es clave realizar esta inversión”, consideró e hizo mención a los botones de alerta instalados desde 2014 en las unidades del transporte urbano: “A partir del trabajo coordinado desde el Centro de Monitoreo municipal, estos dispositivos permitieron realizar 59 detenciones. Son los propios choferes quienes ponderan el funcionamiento del sistema. Tener una cobertura mucho más amplia nos permitiría constituir prueba, avanzar en investigaciones y estaríamos en condiciones de brindar una respuesta integral. Por eso queremos avanzar y sumar tecnología que ayude a la seguridad”, afirmó la funcionaria.

El secretario General del municipio, Carlos Pereira, también fue parte del encuentro. Ante los medios de prensa, describió que el Ministerio haría “un aporte en tecnología que no es menor porque es un equipamiento que no es barato. Nosotros apuntamos a llegar a 60 unidades de colectivos, que son los que prestan el servicio nocturno, momento del día en que mayores hechos delictivos se registran”.

Por su parte, Maximiliano Pullaro consideró que “fue una reunión positiva en la que se abordaron diferentes temas que atienden a la seguridad pública de la ciudad de Santa Fe” y agregó que “nuestra preocupación va en consonancia a la del intendente José Corral y a la de los funcionarios municipales: que los vecinos puedan tener mejores niveles de seguridad”. Al referirse a la posible instalación de cámaras en colectivos añadió que es una iniciativa que habrá que “coordinarla con el Municipio y evaluar el proyecto. No alcanzaría solamente con hacer un aporte, sino que realmente tenemos que estudiar de qué manera llevarlo adelante, cuáles son las áreas y las dificultades técnicas”.