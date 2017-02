La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el sábado 4 de febrero el Día Mundial Contra el Cáncer, con la finalidad de aumentar la concientización a nivel global sobre esta enfermedad. El objetivo es disminuir la mortalidad por esta dolencia a través de cambios de conductas, prevención y detección temprana.

Cáncer de pulmón

Se trata de un tipo que en Argentina es de los de mayor incidencia y sobre el que aún queda mucho trabajo de concientización por realizar. En nuestro país surgen 13 mil nuevos casos por año, de los cuales el 83% son diseminados, o sea, que salieron del pulmón, y el 13% localizados, con chances de curarse. El número y los niveles de mortalidad causados por este tipo de cáncer se podrían disminuir pero para ello se debería realizar un trabajo a conciencia sobre los daños que ocasiona el hábito del tabaquismo.

Argentina es uno de los pocos países (menos de 10 en el mundo) cuyo poder legislativo, no ratificó la Ley antitabaco, por lo cual en las reuniones mundiales antitabáquicas sólo participa en carácter de oyente y no un participante activo. Si bien la norma fue promulgada repetidas veces, el congreso no lo ratificó bajo el argumento que muchas de nuestras provincias son tabacaleras y se pueden ver afectadas si se restringe el hábito de fumar. Esto es una falacia porque al país le sale mucho más costosa la inversión sobre el tratamiento del cáncer de pulmón- 3 veces más que lo que el cigarrillo genera con impuestos, puestos de trabajo y publicidad.

La planificación de campañas antitabáquicas y la ratificación de la ley por parte del Congreso sería un primer gran paso. Está comprobado que ir sobre el tabaco disminuye notablemente la incidencia del cáncer de pulmón.

Cáncer de mama

El estudio preventivo a través de la mamografía y la ecografía mamaria permiten detectar tempranamente lesiones que se convertirían luego en cánceres avanzados de mama. La recomendación médica es realizar el estudio cada dos años en mujeres a partir de los 40 y anualmente en aquellas mayores de 50. Mundialmente se ha comprobado la notable disminución de la mortalidad a través de estas prácticas preventivas. El seguimiento en las mujeres a las que se les detecta tempranamente lesiones, permiten que sean curables.

En Argentina se están encarando estas políticas. La lucha contra el cáncer de mama ha sido uno de los lugares en los que nuestro país ha ganado terreno. Actualmente se detectan 18 mil casos nuevos por año y si bien ha comenzado a disminuir el índice de mortalidad, las cifras muestran que 1 de cada 4 mujeres muere de cáncer de mama en Argentina.

Cáncer de cuello de útero

Tiene relación directa con hábitos higiénicos y sexuales y afecta principalmente a poblaciones más vulnerables, es un flagelo en nuestro país. Tiene correspondencia con la infección por HPV (Virus del Papiloma Humano) y afecta a la gran mayoría de las mujeres, aproximadamente al 98% de las que se encuentran en edad fértil. No en todos los casos existe el riesgo de contraer cáncer de cuello uterino, aunque las probabilidades aumentan con el hábito de cambio frecuente de parejas sexuales, entre otros factores.

A nivel mundial se iniciaron campañas de hibridación del virus, con la finalidad de conocer el tipo de cepas con las que ha sido infectada la mujer que contrajo HPV. La OMS promueve estas prácticas que son muy sencillas de llevar a cabo, a través de una autotoma del exudado vaginal y permiten realizar el seguimiento sobre la mujer infectada.

Argentina lo implementó en algunas provincias con resultados exitosos, como fue el caso de Jujuy, una población muy vulnerable y que no siempre tiene acceso al médico. Se pudo detectar tempranamente la presencia del virus y realizar el seguimiento de esas mujeres a través del Papanicolaou y y colposcopía en aquellas mujeres que presentaban cepas oncogénicas.

La implementación de esta campaña hizo a la Argentina merecedora de las felicitaciones por parte de la OMS. La vacuna contra el HPV es gratuita y obligatoria para mujeres a partir de los 11 años y se acaba de aprobar también su obligatoriedad en varones.

La vacuna brinda un elevado grado de inmunidad y la cumplimentación de sus dosis ayudará a disminuir en el futuro la aparición de cáncer de útero y de cavidad oral. Aunque Argentina tiene baja incidencia, en el caso de los hombres las cepas oncogénicas aumentan además, las chances de contraer cáncer de pene y aunque históricamente al cáncer de cabeza y cuello se lo vinculó con el tabaquismo y la ingesta de alcohol, en los últimos años ha estado relacionado con el HPV y los cambios en las prácticas sexuales.

Cáncer colorrectal

Otro tipo de cáncer que se puede prevenir y detectar tempranamente. Francia ha sido un ejemplo en la implementación de medidas de detección temprana. A través del envío por correo de una guía explicativa y tubos de ensayo acompañados de hisopos, se le indicó a la población mayor de 50 años los pasos a seguir para la toma de muestra de materia fecal y su posterior envío para el análisis. La recepción fue del 35- 40% y posibilitó la detección de sangre oculta humana en materia fecal y un posterior seguimiento de los casos a través de la videocolonoscopía (VCC). Se removieron los pólipos benignos que presentaban algunos pacientes, pero que en un futuro se iban a transformar en malignos y disminuyó notablemente la muerte por este tipo de cáncer.

Este tipo de medidas, no sólo son preventivas sino de detección temprana. En Argentina aún hay mucho por hacer, si bien se está equipando a las instituciones con videocolonoscopios, son necesarias políticas enfocadas a la educación y prevención. Es un tipo de cáncer muy frecuente, cuyo tratamiento ronda los 250 mil dólares por paciente.

Cáncer de piel

Es el más frecuente. Afortunadamente, más del 90% son tumores de piel, “epidermoides” o “vasocelulares” que generalmente no dan metástasis y se los cura removiéndolos.

En el caso del melanoma, el porcentaje a nivel mundial es de un aumento del 1% anual y en Argentina los riesgos por la exposición solar son elevados, al tratarse de un país muy soleado. El sol al que una persona se expone durante su niñez y adolescencia tiene vinculación con el cáncer de piel que puede adquirir en su adultez, sobre todo los melanomas.

En materia de prevención, las medidas que se pueden tomar son:

– Tomar conciencia de los efectos nocivos del tabaquismo y la ingesta de alcohol en exceso.- Cuidarse de la exposición solar de forma directa.- Evitar las horas de mayor exposición a los rayos ultravioletas y en camas solares.- Llevar una dieta sana y balanceada, libre de grasas saturadas y nitritos (presentes en pescados fritos, por ejemplo).- Control dentario periódico, otra forma de detección temprana de cáncer de cabeza y cuelloChequeos médicos preventivos.