Cuando dos grandes humoristas tan queridos por el público se enfrentan… hay que parar la pelota. ¿Cuál es la disputa que los puso enfrentados? Acusaciones políticas, cargadas físicas, ironías y un fuerte cruce que enseguida llegó a su fin… ¿para siempre?

Los cruces en el mundo del espectáculo pueden tener muchos motivos, sin embargo hay uno que siempre aparece: la política. A Alfredo Casero no le gustó saber que Enrique Pinti votó en blanco -así lo dijo en una entrevista con Página/12– en las últimas elecciones. “Me hacía la misma gracia agarrarme los dedos contra la puerta con Scioli, Massa o Macri. Los tres eran como un dolor de culo”, fueron las palabras del humorista de 77 años.

El ex Cha cha cha atacó fuerte vía Twitter. “Nunca usé una opinión política, para que venga alguien más a mi show. Si votás en blanco sos un cagueta. Un mal ejemplo”, comenzó y luego disparó: “Enseñar mejor el estado republicano, en vez de chillar sin haber votado. Chillar.”

Cuando lo entrevistaron a Pinti, él ya estaba al tanto de todo. A BDV le dijo que su colega había tenido “un ataque de culo” pero que “lo entiendo perfectamente porque si me la hubieran dicho hace 20 años me hubiera enojado también. ‘¿De qué te quejás vos si votaste en blanco?’ Desde ese punto de vista lo entiendo perfectamente”.

“Lo admiro muchísimo”, confesó Pinti sobre Casero y continuó: “Es un derecho constitucional. Si yo no pagaría impuestos es otra cosa. En cambio votar en blanco es la opción que la constitución te da. Además, yo que tengo 77 años podría no votar y no estaría faltando a la verdad.”

Sobre haber recibido como insulto de su colega “cagón, culo gordo aplastado”, se mostró relajado. “Siempre hizo un humor chirriante. Eso no me ofende para nada”, dijo y concluyó, cuando le preguntaron por qué pensaba que muchos lo defendieron a él: “Me bancan porque soy buena gente, él juega el papel de malo, pero yo lo admiro mucho”.