Además, en el marco del acto llevado a cabo esta tarde en El Molino Fábrica Cultural, donde funcionarios provinciales anunciaron beneficios para productores audiovisuales, el Gobernador dialogó con la prensa sobre diversos temas.

“Nosotros vamos a agilizar el diálogo con toda la vocación de llegar a un acuerdo lo más rápido posible pero, lógicamente, no tenemos referencia, así que no arrancamos en ningún piso ni ponemos ningún techo, simplemente vamos a abrir la conversación con los gremios y en particular con los docentes y vamos a escuchar ideas, propuestas, vamos a analizar números, lógicamente” aseguró el mandatario. Además, añadió que para las negociaciones cuentan con “el IPEC, que, desde el mes de agosto, ha empezado nuevamente a dar información oficial sobre índices de precios. O sea que ahí tenemos un índice de precios oficial, muy sólido técnicamente que se ha trabajado de manera muy científica, incluso con apoyo de especialistas a nivel nacional…o sea que es un número que podemos considerarlo”. “Seguramente, los gremios tendrán los suyos y, bueno, a partir de allí trataremos de encontrar un camino de coincidencias”, explicó.

En tal sentido, también adelantó que su idea es “no prolongarlo demasiado tiempo”. “Vamos a hacer algunas consultas con los gremios y, si no es en los últimos días de esta semana, a más tardar, va a ser en los primeros días de la próxima”, aseveró el Gobernador.

Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo interprovincial para ofrecer un piso o un techo en las negociaciones, el titular del Ejecutivo provincial recordó que la semana pasada se realizó una reunión entre la mayoría de los gobernadores, pero ratificó que “no hay un acuerdo, porque las realidades son muy distintas en las provincias”. Sin embargo, manifestó que sí hay acuerdo en “exigirle al gobierno nacional que, si bien no va a fijar la referencia del valor salarial, pero sí que mantenga actualizados los valores de los aportes nacionales, por ejemplo el FID, que se constituye desde hace unos años en una parte significativa, tres, cuatro puntos del salario docente está integrado por el FID del gobierno nacional”, aunque, según aclaró, “no es el caso de Santa Fe”.

Al respecto de la modificación a la ley de coparticipación federal por parte del gobierno de la Nación, Lifschitz se manifestó a favor de promover este debate: “nosotros promovemos esta idea, entendemos que va a haber una próxima reunión que todavía no ha sido convocada así que vamos a participar, lógicamente, de una discusión que no va a ser para nada sencilla porque creo que uno de los objetivos del gobierno es lograr que se recuperen recursos para la provincia de Buenos Aires, nosotros no vemos mal que eso ocurra porque entendemos las necesidades de la provincia de Buenos Aires, pero no queremos que sea a expensas de los recursos del resto de las provincias”. además, recordó que “la Nación, en particular, con Santa Fe, tiene una deuda que hoy está arriba de los cuarenta mil millones y que nosotros pretendemos que también esté en la mesa de discusión, porque, si vamos a hablar de coparticipación, tenemos que empezar poniendo al día las deudas que la nación tiene con la provincia”.

También se refirió a los índices provinciales de delito difundidos por el Ministerio de Seguridad de la nación. Al respecto, informó que “coinciden los datos de la Ministra con los datos que también disponemos a nivel provincial”. Sin embargo, reconoció que “esto no es para conformar a nadie”, porque “es como decir que teníamos cuarenta grados de fiebre y ahora tenemos 39 grados. Seguimos teniendo mucha fiebre, seguimos sintiéndonos mal por la fiebre y necesitamos seguir avanzando”.

Sobre el anuncio de la ayuda que el gobierno central ofrece a las provincias para asistir a productores afectados por la emergencia hídrica, indicó que serán aceptados porque, según indicó, si bien la Nación mantiene una deuda con la provincia “hay que darles una respuesta urgente a los tamberos”. “Tenemos más de 1200 tamberos en situación crítica, que no pueden seguir esperando porque cada día que pasa la situación se hace más compleja, más difícil, para ellos y para las personas que trabajan con ellos porque cada tambo debe tener tres, cuatro, cinco, diez trabajadores o familias que dependen de estas fuentes de trabajo, así que no podemos seguir esperando”, argumentó el mandatario. Y agregó: “Hemos resuelto en el gabinete, hace rato, estar enviando una ley a la Legislatura con pedido de tratamiento urgente, la semana próxima, para que nos habilite un mecanismo para poder otorgar, por lo menos, los 150 millones que ya recibió la provincia, para ponerlos en ejecución rápido, mientras seguimos esperando ese aporte de la nación, de 250 millones que esperamos venga rápido también porque la situación no da para más”.

En tanto, defendió los anunciados beneficios impositivos para productores audiovisuales, asegurando que “vale la pena estimular la producción cultural, que no solamente tiene que ver con la construcción de una cultura santafesina, estimular la actividad de los artistas y de los productores culturales, sino también con promover una actividad que genera muchos puestos de trabajo”.

Finalmente, cuando un periodista lo instó a tomar posición ante la difusión imágenes de “condenados por delitos graves disfrutando de una pileta en un penal de la provincia”, el Gobernador se limitó a opinar que “las prisiones no deben ser para castigar a las personas detenidas, sino para privarlas de la libertad y evitar que puedan cometer nuevos delitos, este es el sentido de las prisiones”. “Por lo cual – manifestó – ,creo que si las personas que están detenidas, en la medida en que no sea un privilegio de unos, sino que sea un beneficio al que puedan acceder la totalidad de las personas detenidas, que puedan gozar de un espacio para practicar deportes como, de hecho, lo estamos haciendo con la práctica del rugby o del fútbol en algunas prisiones, o, en este caso, para poder atemperar el calor del verano, no creo que sea una cuestión negativa”. “De todas formas, ya hemos pedido al responsable del Servicio Penitenciario que garantice que de ninguna manera esto sea un privilegio de algunos que se obtenga a través de ningún tipo de favores, sino que en todo caso sea un derecho para todos”, remató el Jefe del Ejecutivo Provincial.