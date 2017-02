Así se expresó el presidente del Club Atlético Unión tras darse a conocer los audios que comprometen a presidente de Boca con e Tribunal de Disciplina y el ex presidente de AFA, Luis Segura. “Si esto no genera la renuncia del presidente o si los socios de boca no lo repudian, esto ya es cultural que no permite erradicar estas cuestiones”, opinó Luis Spahn.