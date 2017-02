Cacho Castaña obtuvo el Estrella de Mar de Oro. Hubo distinciones especiales para Mirtha Legrand y Carlitos Balá. Nico Váquez no pudo evitar el llanto al recibir su premio.



Con la conducción de Diego Ramos y Mariana Gérez, y transmisión en directo desde el teatro Auditorium por la Televisión Pública, se entregaron los premios “Estrella de Mar” a los espectáculos que se realizan durante esta temporada estival en la ciudad de Mar del Plata. El Estrella de Mar de Oro fue para Cacho Castaña, por “Tango y chamuyo”. “Me hace muy feliz. Me da mucha manija para seguir cantando. Estoy cumpliendo 50 años cantando. Muchísimas gracias”, dijo al subir a recibir su galardón.

Los otros ganadores fueron los siguientes: Producción integral marplatense: Adrián Oliver. Variedades: “Circo Rodas”, de Jorge Ribeiro Soares. Iluminación: Pablo Aflieri, por “La denuncia”. Espectáculo de teatro marplatense: “Gregorio por Nachman”. Teatro alternativo: “Entropía o el orden de lo vano”. Autor nacional: “Adele… por since”, Gustavo Alberto García. Vestuario: Patricia Fiaño y Aníbal Pachano, por “Flowers”. Drama: “Natalina”, de Patricia Suárez. Dirección marplatense: Mariano Atahualpa Pintos, por “La niña de la muñeca de trapo”. Espectáculo de música marplatense: Calenna Clásica Ligera”. Revista: “Cocodrilo, la revista”. Espectáculo infantil: “Cantando sobre la mesa”, de Hugo Midón y Carlos Gianni. Escenografía: René Diviú, por “Casa Valentina”, “Esperando la carroza” y “El otro lado de la cama”. Dirección: Javier Daulte, por “Ni con perros ni con chicos”. Actuación femenina marplatense: Rocío Villarreal, por “La niña de la muñeca de trapo”. Actuación masculina marplatense: Jorge Cortese, por “Divorciadas, evangélicas y vegetarianas” y “Los cuatro evangelios”. Comedia musical o Musical: “Ni con perros ni con chicos”. Espectáculo de música: “Quinteto Astor Piazzolla”. Music Hall: “Flowers”, de Aníbal Pachano. Comedia: “El otro lado de la cama”. Comedia dramática: “Casa Valentina”. Labor cómica femenina: Lizy Tagliani, por “Lizy Tagliani, Liberate”. Labor cómica masculina: Sergio Gonal, por “Esto me hace acordar”. Espectáculo de humor: “Lizy Tagliani, Liberate”, de Omar Calicchio. Espectáculo unipersonal: “Vivo”, de Marcelo Savignone. Espectáculo unipersonal de humor: “Fucking Fucking Yeah Yeah”, de Favio Posca. Coreografía: Alejandro Lavallén, por “Flowers”. Espectáculo de danza: “Erotai”, de Monserrath Otegui. Música original: Fernando Albinarrate, por “Ni con perros ni con chicos”. Producción artística: Teatro Nacional Cervantes- Teatro Auditorium. Estrella de Mar de Platino: Mirtha Legrand. Revelación masculina: Martín Abascal. Revelación femenina: Alejandra Perlusky, por “Flowers”. Actuación femenina de reparto: Sofía González Gil, por “El otro lado de la cama”. Actuación masculina de reparto: Benjamín Rojas, por “El otro lado de la cama”. Recital: “Tango y chamuyo”, de Cacho Castaña. Actuación protagónica femenina de comedia/comedia musical: Laura Oliva, por “Ni con perros ni con chicos”. Actuación protagónica de comedia/comedia musical: Nicolás Vázquez, por “El otro lado de la cama”. Actuación protagónica femenina de comedia dramática: Cristina Alberó, por “Casa Valentina”. Actuación protagónica masculina de comedia dramática: Diego Ramos, por “Casa Valentina”. Actuación protagónica femenina de drama: Belén Fernández Díaz, por “Entropía o el orden de lo vano”. Actuación protagónica masculina de drama: Pablo Pieretti, por “Entropía o el orden de lo vano”.

Durante la ceremonia, varios de los artistas locales al subir a recibir sus respectivos premios, utilizaron el escenario para quejarse de un “vaciamiento cultural” en la ciudad de Mar del Plata.

“Quiero apoyar a la gente de la cultura de Mar del Plata por lo que está pasando, porque es importante que tengan presupuesto. Somos todos iguales: nadie es más que el otro”, dijo Nico Vázquez cuando subió a recibir el premio a la Mejor Comedia para “El otro lado de la cama”.

“Después de todas las cosas inteligentes que dijeron, me siento Xipolitakis acá”, bromeó Lizy Tagliani en su agradecimiento por el premio a la mejor Labor cómica femenina.

Un momento emotivo de la ceremonia tuvo lugar cuando se homenajeó a Carlitos Balá. “Señoras, señores, el cuerpo me da temblores”, dijo Carlitos en el escenario y lanzó otras de sus frases más famosas. “Noventa y un años cumplidos y todavía puedo subir a un escenario. Sesenta y dos años de trabajo”, se asombró él mismo. “Nací para hacer reír y me encanta lo que hago. La emoción mía es hacer reír”, manifestó. Antes de irse del escenario, entonó uno de los clásicos de sus shows. Fue un derroche de buen humor y energía.

Mirtha Legrand recibió la Estrella de Mar de Platino por “su compromiso con la ciudad de Mar del Plata y con el espectáculo”. Mirtha subió al escenario acompañada por el productor Carlos Rottemberg, quien le entregó la distinción. “Quiero que la gente venga a Mar del Plata, no quiero que se vayan a otros países”, declaró Legrand. “No he visto compañías marplatenses, pero les prometo que si el año próximo vengo, empezaré viendo compañías marplatenses. No es demagogia. Es un deseo”, agregó. “Amo Mar del Plata, ciudad que conozco desde mi más tierna infancia. Basta de las rivalidades entre Mar del Plata y Carlos Paz. Eso no sirve”, dijo Mirtha. Desde la platea le gritaron para que pidiera por la situación cultural en Mar del Plata. “Bueno, que les den todos lo que necesiten y que estén felices, porque la vida es corta y merece ser vivida. Esta noche me han transformado en una mujer muy feliz. Y que se solucione todo”, respondió Mirtha.

Cacho Castaña, además del Estrella de Mar de Oro, recibió el premio en la categoría Recital, por “Tango y Chamuyo”. “Mar del Plata es siempre la ciudad de los amores prohibidos”, dijo en el escenario.

Conmovedor fue el agradecimiento de Nico Vázquez al recibir el premio al mejor protagónico masculino por “El otro lado de la cama”. No pudo evitar el llanto en una temporada muy especial ya que está en pleno duelo por la muerte de su hermano Santiago. “No me parece un lugar para hacer catarsis el escenario -dijo, enjugándose las lágrimas. Trabajé mucho esto con Gabriel Rolón, quien me dijo que dejara que pase lo que tuviera que pasar”. Después, declaró: “Le quiero dedicar este premio a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Pero sobre todo a mi mamá que es un ejemplo de vida”. “Para vos hermano, siempre juntos. Te amo”, se emocionó Nico. Luego, le agradeció a su mujer Gimena Accardi: “Mi amor, sin vos, no podría caminar”.