Oscar Parrilli sostuvo: “Me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente”. El ex jefe de la AFI dijo que el fallo de Lijo “tiene como objetivo justificar el espionaje político” y resaltó que la jueza Servini de Cubría dictó la falta de mérito para Ibar Pérez Corradi.



Tras ser procesado por el supuesto encubrimiento al narcotraficante Ibar Pérez Corradi, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli aseguró que el fallo del juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa, “tiene como objetivo justificar el espionaje político” a Cristina Kirchner .

“Es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado la falta de mérito. Es decir, me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente”, afirmó el ex funcionario kirchnerista en diálogo con Radio Del Plata.

Ibar Pérez Corradi fue detenido en Paraguay y actualmente está preso en la Argentina, acusado de traficar efedrina y venderla a los carteles mexicanos de la droga y de lavar dinero de la mafia de los medicamentos. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría entendió que no había mérito para procesarlo como instigador del triple crimen de General Rodríguez.

Según Parrilli, el fallo de Lijo carece de “toda razonabilidad y lógica”. “Primero tiene por objetivo justificar esta ilegitima intervención telefónica que claramente demuestra que era parte de un plan de espionaje político llevado adelante sobre la ex presidenta Cristina Kirchner”, señaló el ex jefe de la AFI.

Durante la entrevista radial, el ex funcionario negó que haya cajoneado adrede un informe de la Dirección de Contrainteligencia que corroboraba que el entonces prófugo estaba en un hotel en Paraguay, con una identidad falsa. Lijo considera que Parrilli retuvo esa información sobre el paradero de Pérez Corradi entre el 13 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015. Esos datos nunca llegaron a manos de los fiscales Juan Ignacio Bidone, de Mercedes, y Franco Picardi, de Capital, que buscaban al prófugo.

“Me imputa porque demoré supuestamente 16 días. Las nuevas autoridades tardaron como quince días en elevar el informe”, indicó Parrilli.

Y agregó: “En medio de todo esto, hay un informe de la AFI que dice que están trabajando en lo que yo había dejado. Es decir que hay una serie de irregularidades y anormalidades que no tiene sentido”.