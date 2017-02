Gerardo Romano opinó sobre los dichos discriminatorios de la artista, que estigmatiza a la gente por su aspecto. “Nuestra obligación es tomar estas cosas y condenarlas”, sostuvo.



“María Martha Serra Lima es bastante reaccionaria y tiene un pensamiento retrógrado”, arremetió el actor, Gerardo Romano, contra María Martha Serra Lima, en referencia a las polémicas frases discriminatorias y estigmatizadoras que lanzó al tildar a dos chicos de “negritos cabeza”.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad el actor y abogado consideró que “de la mano de la xenofobia viene todo”. Y parafraseó al escritor, Primo Levi, un sobreviviente de Auschwitz: “Los que pensamos, tenemos la obligación de construir memoria, y de ver cuando aparecen las causas que llevaron a una sociedad como la alemana al Nacionalsocialismo”.

“Nuestra obligación es tomar estas cosas y condenar lo que dicen personas como María Martha Serra Lima que son bastantes reaccionarias y tienen un pensamiento bastante retrógrado, como cuando habló de la orientación sexual de dos mujeres”, enfatizó, recordando cuando la cantante dijo que no está de acuerdo con que las personas gay se besen delante de todos.

Asimismo opinó que “creo que hay que tener una actitud cristiana y ser solidario, ese es el objetivo de la vida. Discriminar, maltratar, marginar a alguien por su colectivo social, religioso, su color o lo que sea, es lamentable y no conduce para nada a una sociedad justa”, afirmó.

Por otra parte se refirió a la falta de trabajo para los actores, la invasión de “las latas”, y la falta de producción. “Hay varias aristas desde donde se puede enfocar esto, pero la primera, fundamental y en general, es que no haya trabajo es doloroso para el pueblo”, opinó. Y argumentó que “porque tiene que ver con la autoestima por un lado, y por otro en poder comer, en segundo plano esta la necesidad espiritual y psicológica que tenemos los actores para poder expresarnos”.

En esta línea comparó históricamente su experiencia en el plano laboral para los actores: “En el contraste con la historia, he conocido épocas mejores, pero te diré, aún durante la dictadura militar había mucha ficción nacional. Los canales no se despegaban del trabajador en general y de la población artística en particular, había tres o cuatro telenovelas de producción nacional”, recordó. A la vez que expuso que “la ficción tiene un costado industrial y comercial con apoyo, estímulos o incentivos oficiales o no”.

Así, rememoró que “los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández tuvieron especial apoyo a los actores, y es aún mayor ahí el contraste, pero en general hoy se nota mucho más la recesión y la desocupación en nuestra profesión”.

Por último recordó que “el año pasado me preguntaba cómo podía ser que no llenara un teatro pequeño con tan buenas críticas y devolución de la gente”. “Hablé con Mauricio Dayub, que me autorizara a vender las entradas a 100 pesos, a partir de ahí llené todas las funciones hasta fin de año, el problema es claramente económico”, finalizó.