Ganador de tres Oscar, el actor le habría sugerido al estudio Paramount comprar los derechos de la comedia alemana, éxito mundial. Kristen Wiig será su hija.



El actor Jack Nicholson, que no ha vuelto a rodar ninguna película desde la comedia romántica Cómo saber si es amor -How Do You Know (2010), no estrenada comercialmente en nuestro país, sí editada en DVD-, regresará al cine en la remake hollywoodense de Toni Erdmann.

Se había difundido hace unos meses que Nicholson padecía de Alzheimer, por lo que esta nueva noticia lo desmentiría.

La actriz Kristen Wiig (de la nueva Cazafantasmas, y candidata al Oscar al mejor guión original por Damas en guerra), interpretará a su hija.

El estudio Paramount Pictures compró los derechos del filme alemán, candidato al Oscar a la mejor película hablada en idioma extranjero el domingo 26, y Nicholson (79) hará el papel que da título a la producción.

Adam McKay, director de La gran apuesta, que el año pasado fue candidata al Oscar, será uno de los productores del proyecto junto al actor Will Ferrell y Jessica Elbuam.

Maren Ade, guionista y directora del filme original, ejercerá como productora ejecutiva.

En Toni Erdmann, Ines (Sandra Hüller) trabaja como consultora en una importante empresa alemana con sede en Bucarest y lleva una vida perfectamente ordenada hasta que su padre (Peter Simonischek) llega de improviso y le hace una pregunta inesperada: “¿Eres feliz?”.

Toni Erdmann, ganador del Globo de Oro al mejor filme extranjero, parte como una de las favoritas al Oscar en su categoría.

Fuentes de la revista aseguran que Nicholson, ganador de tres Oscar, es un gran admirador de la película y fue él mismo quien sugirió a Paramount rodar la versión estadounidense.

El estudio prevé contratar a un director y un guionista de inmediato.