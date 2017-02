La panelista fue pareja del ex manager del Diez y compartió muchos momentos con él. Ahora contó detalles de cómo era la convivencia.



No son buenos días para Diego Maradona (56). A la filtración de audios en los que se escucha a su novia Rocío Oliva dando detalles de una crisis que tuvo con él, ahora se le sumó la verborragia de Analía Franchín. Es que la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 10.30) contó intimidades del astro en el programa conducido por Ángel de Brito.

Franchín fue pareja de Guillermo Cóppola, ex manager de Maradona, hasta 2007. Y compartió muchos momentos con el ex futbolista. Por eso cuando su compañera de ciclo, Andrea Taboada, afirmó que no era lo mismo vivir con cualquier hombre que con Diego, ella no dudó en confirmarlo: “Es sumamente intenso, sí… ¡Sumamente intenso!”.

Rápido de reflejos, De Brito indagó al respecto: “¿Intenso a qué nivel, Analía?”. “En otras épocas, cuando se dormía era una celebración. Festejábamos”, explicó. Y agregó: “Es intenso. Pide, pide, pide… Quiere una cosa, quiere la otra. Es todo como quiere él: traeme, poneme, sacame, no me gusta esto, y así…”.

Además, Franchín dio otro llamativo detalle del Diez. “Nadie puede comer hasta que él no se sienta”, sostuvo. “Hicieron la pasta, él no salió de su habitación a comer, nadie puede empezar. Se enfría, y pueden pasar dos horas. Vos querés picotear el fideo y no podés”, concluyó.