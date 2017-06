El gremio de los choferes pretende un piso de 25 % de suba, por encima del 21 acordado en la paritaria federal. Y quieren acortar los plazos escalonados.



El gremio de los choferes amenazó ayer con iniciar la semana próxima medidas de fuerza si la municipalidad y las empresas de transporte de la ciudad no le otorgan un plus salarial, por encima del 21 % acordado en la paritaria federal. “Vamos a tratar de mejorar esa cifra, queremos llevar el piso a por lo menos el 25 %. Ya tuvimos algunas reuniones y seguimos dialogando, pero el plazo máximo para acordar es la semana que viene”, advirtió el líder de la UTA, Manuel Cornejo. “Si para esa fecha no hay acuerdo, no descartamos nada”, avisó.

El dirigente gremial admitió que el acta paritaria que se suscribió la semana pasada en Buenos Aires “no cayó bien entre los compañeros acá en Rosario. Es un porcentaje bajo que además es desdoblado. Tanto que este año el aumento será de sólo un 8 %”.

Cornejo fue más allá y recordó que la paritaria 2016, con los ajustes escalonados acordados venció “en abril pasado y desde esa fecha los sueldos de los choferes está congelado con precios que siguen subiendo”.

El histórico líder de la delegación local de la UTA reconoció que el escenario es complejo “ya que hay una decisión del gobierno nacional de ir eliminando los subsidios a la energía, al gas y al transporte. Si no se hacen cargo el municipio y la provincia los costos suben y eso impacta” en el boleto que pagan los usuarios.

La situación se complicó más en los últimos días cuando el gobierno nacional anunció que, en principio, se hacía cargo del 70 % del aumento de sueldos a los colectiveros acordado en la paritaria, dejando en manos de los municipios el pago del saldo.

Por esa razón la municipalidad resolvió armar un fuerte lobby con la ciudad de Córdoba para gestionar ante la Casa Rosada un aumento de los subsidios para que el incremento salarial de los choferes no impacte en la tarifa.

En la capital mediterránea el escenario es mucho más complejo: ayer se cumplió el cuarto día consecutivo de paro total de transporte. Allí la UTA desconoce la pauta de la paritaria federal del 21 % y reclama 32,5.

“Córdoba es una situación especial, ahí hay cuestiones gremiales internas además de lo económico de la paritaria”, aclaró Cornejo en diálogo con La Ocho.

Para Cornejo “hay que ser responsables en la paritaria y no pedir cifras tan altas, pero el 21 % que se acordó a nivel nacional quedó bajo. Por eso el pedido en Rosario es que las empresas hagan un aporte adicional para llegar como piso al 25 %”.

En ese marco el jefe de la UTA contó que ya hubo reuniones con autoridades municipales y provinciales para acordar la modalidad de un plus salarial. Y podría haber hoy otro encuentro para acercar posiciones.

“Estamos negociando, hay buen diálogo, pero no se puede extender todo esto más allá de la semana próxima. Ese es el plazo límite que fijamos porque desde abril nuestros sueldos están congelados”, advirtió.

De no haber acuerdo con el municipio y las tres empresas del transporte urbano de la ciudad, dos dependientes de la Intendencia, Semtur y La Mixta y la privada Rosario Bus de Agustín Bermúdez, “no se descarta nada, no se descarta ninguna modalidad de medida de fuerza que puede incluir obviamente paro de transporte”, alertó.

Además de buscar un adicional de al menos un 4 % en el aumento anual, los choferes de la UTA intentarán acortar los plazos de efectivización del incremento. “El acta nacional quedó muy prolongada en el tiempo, este año sólo vamos a recibir un 8 % y recién vamos a terminar de cobrar el aumento acordado la semana pasada en marzo del año próximo”, indicó Cornejo.