La popular cantante hizo una divertida previa con Marcelo Tinelli aunque en la coreografía no logró lucirse. También debutó El Dipy, quien sorprendió con su destreza.

En “Bailando 2017”, de “ShowMatch” (El Trece) siguió la ronda de música disco. La primera pareja en salir a la pista fue la integrada por Gladys La Bomba Tucumana y Facundo Arrigoni. Marcelo Tinelli contó que ella está de novia con un joven de 28 años cuya identidad no quiere revelar. “Mi hijo cumple 25 años dentro de un ratito”, apuntó ella y mostró al hijo, Tyago, cantante de Trulalá, que fue a alentarla al estudio y dijo que no está de novio.

“Mi hijo es todo en mi vida -contó Gladys-. Es el amor y el motor de mi vida. Es el que me motivó para venir a participar. A pesar del trabajo que tengo, soy vergonzosa, pero él me convenció”. Contó también que su novio de 28 años juega al fútbol.

Divertida, en la previa, Gladys contó que tiene “fantasías sexuales” con Hernán Piquín y Marcelo Tinelli. Y el conductor, claro, le siguió el paso de comedia.

Después de la coreografía, llegó la devolución del jurado que integran Ángel De Brito, Pampita Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. “Me encanta que estés acá Gladys -dijo De Brito-. Sos una gran figura de la movida tropical desde hace años”. Luego, el periodista le preguntó a la participante si hay problemas en el equipo. Ella respondió que no era así y negó tener discrepancias con su bailarín. En cuanto al baile, De Brito sostuvo: “Se notó que ensayaron poco. Hoy no me gustó nada”. Les puso 3.

Pampita Ardohain coincidió con su compañero del jurado. “Pero me gustó mucho que transmitiste alegría”, agregó. Su nota para la pareja fue 6.

Con el voto secreto, Moria Casán destacó que hubieran comenzado con un truco y que la Bomba tuviera “la actitud de la mujer que tiene escenario” aunque no le salía la coreografía.

Marcelo Polino declaró: “¡Bomba, qué disgusto!” Y luego, le reprochó las palabras que tuvo en contra de Lali Espósito en ocasión de la entrega de los premios Gardel. “Te metés con Lali, te metés conmigo”, le planteó. “Lo que rescato es que sos una gran estrella de la movida tropical y viniste humilde y agradecida”, le dijo. Su nota fue 2. Así, en total, la pareja se llevó apenas 11 puntos.

Luego, la Bomba y su hijo Tyago cantaron un tema de cumbia que él compuso, junto a un amigo, y está dedicado a las madres. Luego, Marcelo descubrió en el estudio al novio de Gladys. El muchacho, Sebastián, no quiso confirmar el noviazgo. “Estoy nervioso”, admitió. “Te amo y te voy a amar siempre”, terminó diciéndole a Gladys. “Me quiero casar con vos”, agregó. “Vamos a hacer el casamiento acá”, se entusiasmó Marcelo.

La segunda pareja en salir a la pista fue la integrada por el cantante de la movida tropical El Dipy y Rocío Pardo. Él declaró su felicidad de estar en el “Bailando” después de haber hecho una larguísima campaña con videos en Twitter, pidiendo participar en el certamen.

Tras la coreografía, llegó el veredicto del jurado. De Brito le preguntó por qué habló mal durante semanas de El Polaco y ahora ya no habla del tema. “Como soy hombre para decir muchas cosas, también soy hombre para pedir perdón. Lo llamé, le pedí perdón y nos dimos un abrazo”, contestó El Dipy, En cuanto al baile, el periodista dijo: “Me gustó”. Su nota fue 8.

Pampita Ardohain declaró: “Me encantó la alegría que tuvieron durante todo el tema de música disco. La pareja estuvo conectada. Me gustó el acting. Tienen que tratar de hacer más fluidos los trucos”. Su calificación para la pareja fue 9.

Emocionado con las notas recibidas hasta el momento, El Dipy cantó el tema “Soy Soltero” e invitó a Federico Hoppe a bailarlo con él.

Con el voto secreto, Moria Casán manifestó: “Cuando te conocí me caíste mal, pero después cuando te vi en la foto del ‘Bailando’ te vi con tanta pasión por estar acá, que me caíste divino”. “Debutaste con seguridad pese a que lo tuyo no es la danza”, agregó.

Marcelo Polino felicitó a El Dipy “porque el esfuerzo que pusiste en Twitter para llegar al ‘Bailando’ lo trasladaste a la pista”. Su calificación fue 6. Así, en total, la pareja cosechó 23 puntos.