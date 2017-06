Los supermercados acatarán la medida del máximo tribunal de la provincia, que dispuso el cierre hasta que se defina si la ley de descanso dominical es constitucional o no. Representantes de las cadenas dicen que recibieron la notificación el martes pasado.

Los supermercados Coto y Carrefour cumplirán la orden de la Corte Suprema de la provincia y permanecerán cerrados este domingo y los siguientes, hasta que se defina si la ley de descanso dominical es constitucional o no.

Juan Vasco Martínez, representante de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), aseguró que “este fin de semana los dos supermercados alcanzados por la resolución de la Corte, que fueron notificados el martes de esta semana, van a cumplir los efectos del fallo y van a estar cerrados”.

El representante de los supermercadistas dijo estar sorprendido por “las declaraciones del Ejecutivo de la provincia en torno a posibles acciones” sancionatorias por la apertura del domingo pasado.

Vasco Martínez aseveró y reiteró que la notificación de la Corte no había llegado la semana pasada. “Los fallos se tienen que notificar por vía judicial y no porque salgan en el diario o me los diga un amigo”, indicó en diálogo con el programa Pegando la vuelta (Radio 2).

Por otra parte, no descartó la presentación de acciones penales si la provincia “avanzan con sanciones” porque consideró que “incurrirían en un ilícito”.

Además, Vasco Martínez dijo que tal como ordenó la Corte provincial, Coto y Carrefour permanecerán cerrados todos los domingos hasta que se decida la cuestión de fondo, es decir, hasta que se defina si la ley de descanso dominical es constitucional o no.