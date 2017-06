El conductor sintió que se le cerraba la garganta y no podía hablar: el Dr. Labonia contó a Teleshow que ocurrió como consecuencia de una laringitis. Moria Casán debió suplantarlo al frente del programa.

Siempre dicen que “el show debe continuar”, y vaya si lo puso en práctica Marcelo Tinelli (57), quien en pleno Bailando debió abandonar el estudio repentinamente al sentir que se le cerraba la garganta y no podía hablar.

Antes de dar el pie para que baile Chechu Bonelli, se notó por primera vez una mueca de dolor del conductor, pero decidió continuar. Sin embargo, fue después de la coreografía de la modelo que se dio cuenta que algo andaba mal y se vio obligado a retirarse del piso.

“Alguien va a tener que venir”, dijo, ante la mirada atónita de Fede Hoppe, quien inmediatamente llegó a asistirlo.

“Va a hablar Hoppe, por favor. Alguien que hable porque me está costando. El dolor de garganta es tremendo, me está matando. Alguien que me venga a ayudar. Tengo cerrada la garganta. No puedo hablar, me cuesta. Me arde y se me cerró la garganta muy fuerte”, dijo.

La conmoción invadió el estudio y, después de unos segundos de dudas, finalmente Moria Casán (70) tomó las riendas del programa y se puso a cargo de la conducción, mientras todos seguían preocupados por la salud del conductor.

Según averiguó Teleshow, Tinelli se dirigió a su camarín con el Dr. Labonia. Le dieron una inyección de corticoides para desinflamar las cuerdas vocales y tomó un té con miel. El profesional contó a este medio que el problema fue consecuencia de una laringitis y que todo el viernes estuvo con dolor en su garganta.

Mientras tanto, como reza el viejo axioma, el show siguió y la pareja de Rocío Guirao Díaz y su marido, Nicolás Paladini, pasó sin la presencia de Tinelli en el estudio, al igual que Jay Mammon y su bailarina.

Aproximadamente una hora después, Tinelli volvió al estudio al momento de la devolución del debut de Christian Sancho. Con una chalina en su cuello, contó que le inyectaron corticoides para desinflamar las cuerdas vocales.

“Perdón a todos, me estaba quedando sin voz y se me cerraba la garganta. Gracias al Dr. Labonia. Gracias Moria, necesitaba que venga alguien a salvarme, no era una joda”, contó a su regreso.

En el cierre del programa, con menos energías que lo habitual pero con el profesionalismo que requerían las circunstancias, el conductor dijo: “Sentí que se me cerraba la garganta y que me ahogaba en cámara”.