Aunque todo parezca que marcha bien, puede haber algunos indicios de que el vínculo que construís con tu pareja está dejando de ser sano.



Comencemos por lo fundamental: romper una relación siempre es difícil, tanto para quien deja como para quien es dejado. Con la misma velocidad que un vínculo comienza a veces puede terminar pero, cuanto más tiempo pasa es más difícil ver con claridad cuáles son las señales del final.

¿Te sentís menos feliz con tu pareja, la confianza se ha mellado o definitivamente te sientes infeliz? A largo plazo, el evitar la toma de decisiones sanas puede afectar tu salud mental y física. A partir de un relevamiento con psicólogos y coach, Business Insider explica algunas de estas claves.

Estas son 12 pistas sutiles que pueden indicar que en tu pareja hay un problema serio.

El drama familiar

Ninguna familia es perfecta, pero el mayor problema es cuando el vínculo con el entorno familiar propio o de la pareja comienza a interferir en el vínculo, causar estrés y hasta problemas. Existen momento de tensión y malas épocas, pero cuando la situación se torna cotidiana y recurrente debés considerar qué acción tomar.

No te sentís seguro abriéndote

La comunicación es un atributo central en el desarrollo y solidificación de la pareja. Si no podés abrirte y contar libremente lo que te sucede, tus sueños, tus problemas o tus anhelos es señal de una dificultad. Tené presente que a veces mostrarte vulnerable con quién amás también es parte del crecimiento de la pareja.

Celos del pasado

Hay pocas cosas más inútiles que levantar barreras o juicios de valor sobre las relaciones pasadas de tu pareja. Los errores o aciertos del pasado pueden traducirse al presente y crecer trata de cambiar. Definitivamente mantener una relación sana y adulta implica tener la madurez necesaria para saber que todos tenemos un pasado.

Falta de comunicación

Es crítico para el éxito construir una relación abierta y basada en la confianza. Si hay demasiadas peleas en tu pareja, quizás sea el momento de hablar abiertamente sobre qué les está pasando. Esa imposibilidad podría determinar el fin.

Diferencias insalvables con los hijos

La pregunta es muy sencilla: ¿cómo queremos educar a nuestros hijos? ¿Qué proyecto tenemos? A veces es necesario mantener responder estas preguntas para estar en la misma página sobre el crecimiento de los niños. Si las opiniones son muy diferentes, tarde o temprano habrá problemas que impactarán en la familia.

Aburrimiento

También podría leerse como fin del romance. Si sentís que la relación se volvió muy monótona intenta con espacios exclusivos para los dos: desde salidas hasta vacaciones. Si la situación no mejora en ningún aspecto, es momento de buscar ayuda profesional.

Diferencias por dinero

No estar en la misma página sobre el dinero y las finanzas (del hogar) puede causar pelas y poner en peligro el desarrollo de los proyectos.

La administración del dinero puede estar intermediada por costumbres y prejuicios propios de la cultura patriarcal, explica Clara Coria en su libro El sexo oculto del dinero.

Pelear todo el tiempo

Las peleas forman parte de cualquier relación, pero una alta recurrencia puede ser muy preocupante. Cuando estas situaciones son más habituales que los espacios de encuentro, definitivamente hay un problema profundo.

Evitarse entre sí

Si no se están viendo con frecuencia, por elección, e incluso conscientemente eligen evitarse claramente algo ya no funciona como antes. Es momento de pensar si queremos seguir o no en el vínculo.

Pensar en otras personas

Si además de querer evitar a tu pareja, pensás en entablar vínculos emocionados o sexuales con otras personas, es momento de reevaluar toda la relación y la posición de uno mismo frente a la situación, sin condicionamientos.

Tratar de “arreglar” al otro

A veces, uno de los miembros de la pareja pretende activamente ser quien corrija lo que considera defectos en el otro. Esta situación suele aparecer luego de algún tiempo, cuando la relación comienza a tomar un rumbo más estable. Siempre es mucho más beneficio pensar qué nos hizo enamorar del otro o bien tener muy en claro qué estamos dispuestos a tolerar y qué no.

Abuso

Las situaciones de abuso emocional o físico sobre cualquier integrante de la pareja no deben ser toleradas jamás. La violencia es un claro indicador de que la relación debe finalizar y la víctima debe buscar ayuda. Si bien la situación puede lucir aterradora, debe ser sanada.