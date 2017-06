El presidente estadounidense criticó al ex director del FBI y consideró que sus filtraciones a la prensa serán más “prevalentes de lo que nadie creía posible”, agregando la posibilidad de que sean ilegales.



Donald Trump apuntó este domingo contra el ex director del FBI James Comey, quien reveló el jueves cómo filtró a la prensa los detalles de una reunión privada con el mandatario, acción que, según consideró el presidente, podría ser ilegal.

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!' — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2017

“Creo que las filtraciones de James Comey serán mucho más prevalentes de lo que nadie creía posible. ¿Totalmente ilegal? ¡Muy ‘cobardemente’!”, escribió Trump.

En su audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, Comey dijo que Trump expresó su deseo que el FBI acabara con la investigación al ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Flynn, algo que tomó como una orden, lo que desató especulaciones sobre una posible acusación de obstrucción a la Justicia.

Sin embargo, Trump puso el foco en la filtración que realizó Comey a los medios. Según narró el ex director de la agencia de inteligencia, realizó reportes de cada encuentro privado que sostuvo con el presidente, para evitar posibles versiones contradictorias. Tras su despido, envió a un periodista, a través de un amigo de confianza, los detalles de una conversación privada con Trump.

Según deslizó el mandatario en su mensaje, tal revelación podría ser coniderada ilegal, aunque el contenido filtrado no presentaba información clasificada.

Cuando Comey testificaba en el Congreso, Trump no se pronunció en su cuenta de Twitter. Fue un día después cuando comentó que fue totalmente “reivindicado”, opinó que hubo muchas “mentiras” y destacó a Comey como un “filtrador”.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication…and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2017

También el viernes, Trump dijo estar “100%” dispuesto a responder bajo juramento a preguntas sobre el controvertido tema, inclusive ante el fiscal especial e independiente designado para investigar la presunta injerencia rusa, Robert Mueller.

“No dije eso. Lo repito, no dije eso. Y si lo hubiese dicho no habría hecho nada equivocado, de acuerdo con lo que he estado leyendo”, dijo el presidente, consultado sobre la investigación sobre Flynn, visiblemente impaciente ante los cuestionamientos. Una posible acusación contra el mandatario tendría que confirmar si la supuesta frase de Trump fue una orden directa para abandonar la investigación.

No obstante, su primogénito, Donald Trump Jr., confirmó la frase del presidente. “Cuando mi padre te ordena algo, no hay ambigüedad. No hay un ‘hey, espero que…’. Somos amigos. ‘Hey, espero que pase esto, pero debes hacer tu trabajo’. Eso es lo que le dijo a Comey”, declaró en una entrevista en la cadena Fox News.