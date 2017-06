“Están poniendo cosas muy feas”, dijo. La participante del “Bailando 2017” acusó que le robaron la contraseña de la red social luego de que aparecieran mensajes obscenos en su cuenta.



Naiara Awada denunció que le hackearon su cuenta de Twitter, luego de que se publicaran mensajes obscenos que sorprendieron a todos.

“Quiero que me hagan el or…”, fue el primero de los mensajes publicados en la cuenta de Awada que llamó la atención.

Luego, el hacker publicó qué deberían pagarle como rescate para devolver la cuenta: “Tengo secuestrada esta cuenta. Para su devolución pido tres cajas de Fernet, diez cajones de cerveza y cinco wiskys. Tres Kilos de chorizo, tres kilos de morcilla, diez kilos de vacío y diez kilos de entraña”.

Buen día! Sigue apareciendo mi cuenta hackeada alguien me dice q no me deja entrar ? Awadanai? — Naiara Awada (@awada_naiara) June 11, 2017

Invitada al programa de Susana Roccasalvo, “Implacables” por Canal 9, la participante del Bailando 2017 hizo referencia a lo sucedido.

“Quiero aprovechar este espacio para decir que me hackearon el Twitter. Así que mi cuenta, que es @awadanai, me la hackearon, están poniendo palabras muy feas, como que me gusta que me hagan cosas por atrás. Por eso, mi Twitter ahora es @awada _naiara, pronto voy a tratar de recuperarlo, la verdad que es una macana, así que no la sigan”, explicó.