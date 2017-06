Fue dos meses antes de su asesinato. El ganador de El Bar había hablado sobre su adicción a las drogas. “Es un mundo muy oscuro”, expresaba.



Federico Blanco, el primer ganador del reality El Bar, fue asesinado a puñaladas en cercanías de una villa de la localidad bonaerense de Bernal Oeste y no se descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas vinculado a las drogas.

Hace tan solo dos meses, Blanco hablaba con Rodrigo Lussich en el programa Confrontados de Canal 9, donde se explayó sobre su adicción a la cocaína y sobre una reciente internación: “Estuve internado por sobredosis de medicamentos, que tomo porque hace cuatro años lamentablemente conocí la cocaína. Los últimos años viví en Bahía Blanca, me enamoré de una bahiense, con quien generamos proyectos grandes, me iba muy bien económicamente, pero decidí tomar un camino incorrecto, el de la droga”, se sinceraba Blanco. “Hace un año y medio me tuve que volver a Buenos Aires a rehabilitarme, estuve nueve meses internado”.

Asimismo, Blanco también aludió a su triunfo en El Bar en el 2001 y a cómo el mismo no le garantizó estabilidad económica: “A los pocos meses de meter la plata en el banco me agarró el corralito y fue un bajón, yo venía de clase media, de laburar mucho y era la primera vez que pegaba una guita. Tuve que sacar bonos, adherirme a canjes (…) por suerte pude manejarlo y no me pegó tanto el bajón”, contaba el hombre que fue asesinado a sus 38 años.