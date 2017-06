Tras el resultado de los comicios generales del jueves, en el que la primera ministra perdió la mayoría absoluta, el escenario de la política británica se encuentra en movimiento.



Con el Brexit y el temor al fantasma del terrorismo, May busca armar un acuerdo con los unionistas norirlandeses para gobernar en minoría, entre presiones de su propio partido que amenazan su liderazgo y los laboristas –que mejoraron en 30 escaños su anterior resultado-, dispuestos a modificar y anular el programa de la premier en el Parlamento.

En tanto, entre rumores y supuestas falsas informaciones, el ministro de Exteriores británico e impulsor del Brexit, Boris Johnson, negó estar preparando una candidatura para sustituir a May, como sugirió “The Mail On Sunday”, y expresó su apoyo “al cien por cien” de la primera ministra.

Desde que se conoció el resultado de los comicios, Johnson recibió mensajes de apoyo que lo incentivan a disputarle el liderazgo a May, según indicó un “aliado” del ministro de Exteriores al diario británico.

La presión sobre May la obligó a dejar caer a dos de sus asesores más cercanos, que presentaron su dimisión ante las críticas sobre su papel en la campaña y la elaboración del programa electoral conservador.

El ministro de Economía, Philip Hammond, le dijo a May durante una conversación telefónica que debe poner el empleo en el primer lugar de la lista de prioridades al negociar la salida de la Unión Europea (UE), un pedido que se interpreta como un ataque a los férreos controles de inmigración que quiere imponer la primera ministra.

A pesar de las presiones internas que está recibiendo May tras el golpe electoral, diversas voces del Partido Conservador aseguraron que cuenta con el apoyo necesario para tratar de formar Gobierno.

May continúa negociando con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte el apoyo de sus diez diputados en el Parlamento para poder gobernar en minoría durante la próxima legislatura, entre presiones de su propio partido que amenazan su liderazgo e hicieron caer a dos de sus asesores más cercanos.

Los 10 diputados del DUP son decisivos después de que los conservadores perdieron la mayoría absoluta en las elecciones del jueves.

El DUP es un partido ultraconservador contrario al aborto y las bodas gays, y agrupa en sus filas a un gran número de escépticos del cambio climático y seguidores de las creencias religiosas creacionistas, que niegan la teoría científica de la evolución.

La necesidad de May de formar gobierno es tan imperante, que se dejó anunciar, por medio del Downing Street, que el acuerdo ya se había logrado.

Sin embargo, desde el DUP aclararon que -de principio- tal acuerdo no existe, sino que sólo se trató de “coloquios positivos” sobre un posible apoyo a un gobierno de minoría.

La declaración del DUP obligó a la oficina de May a emitir un segundo comunicado en el cual se precisa que los detalles del acuerdo serán conocidos “cuando” sean finalizados.

Michael Fallon, titular de Defensa británico, manifestó que el Gobierno de May espera firmar un acuerdo que asegure el apoyo de los protestantes norirlandeses en votaciones clave relativas a economía y seguridad, pero descartó una coalición de Gobierno con compromisos en otros asuntos, como medidas sociales.

Sin embargo, el primer ministro irlandés, el democristiano Enda Kenny, expresó este domingo a May su “preocupación” ante el pacto que preparan los tories con el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), y trasladó a la premier la importancia de proteger el acuerdo de Viernes Santo, que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte en 1998.

Michelle O’Neill, líder del Sinn Féin, antiguo brazo armado del inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), dijo este domingo que un acuerdo entre el Partido Conservador británico y el DUP norirlandés “acabará en lágrimas”.

May envió a Belfast a Gavin Williamson, responsable de la disciplina parlamentaria en el Partido Conservador, para negociar con el DUP un pacto cuyos detalles se debatirán el lunes en la reunión del Gabinete del Ejecutivo.

El borrador que se ha concretado establece que los protestantes norirlandeses se alinearán con los “tories” en votaciones parlamentarias clave, pero no prevé una coalición de Gobierno, como la que formó con los liberaldemócratas el anterior primer ministro conservador, David Cameron, entre 2010 y 2015.

La apertura del nuevo Parlamento está fijada para el martes, aunque May cuenta con tiempo para concretar su colaboración con el ultraconservador DUP hasta el lunes 19, cuando la reina Isabel II acudirá a la Cámara de los Comunes para leer el programa oficial de la legislatura preparado por el Gobierno.

La líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson, brindó asimismo su “pleno apoyo” a la primera ministra y negó rumores sobre una posible ruptura del Partido conservador en esa autonomía.

