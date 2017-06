La muerte de Pablo Achingo, del sindicato Empleados de Comercio, estaría relacionada a la prostitución y al consumo de drogas. Hay cinco detenidos.

Cuatro hombres y una mujer están detenidos por el homicidio del secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Pablo Sabino Achingo (58) quien fue golpeado y quemado vivo en la madrugada del pasado miércoles. Los investigadores sostienen que el caso está esclarecido y aseguran que el sindicalista fue atacado al resistirse a un robo.

El gremialista habría sido víctima de una “cheteada”, término con el cual se conocen los robos que sufren los hombres casados y de buen pasar económico que frecuentan el mundo de la prostitución. Los cuatro hombres detenidos actuaban en complicidad con “Cami”, una joven prostituta que actuó como entregadora, y se sospecha que otras personas habrían sufrido el mismo tipo de robo pero corrieron mejor suerte porque no se resitieron. Los casos nunca eran denunciados porque las víctimas no querían quedar expuestos ante sus familias.

En la madrugada del miércoles, después de jugar un partido de fútbol, el sindicalista llevó a un amigo hasta su casa y se dirigió hacia la “zona roja” de Posadas. Allí se contactó con “Cami” y se dirigieron a un hotel alojamiento.

El sindicalista misionero asesinado a golpes habría sido víctima de una “cheteada”

Pablo Achingo era secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio de Posadas.

De acuerdo con los testimonios, la joven le pidió a Achingo que la llevara hasta una casa ubicada sobre la avenida Santa Cruz casi San Martín para comprar drogas. Bajo engaños lo hizo ingresar a la casa, donde lo esperaban los cuatro detenidos -dos de ellos hermanos- para robarle.

Según la hipótesis de los investigadores, Achingo se resistió a entregar su billetera y el costoso reloj que se ceñía sobre su muñeca izquierda.

Los delincuentes, que actuaron drogados, le propinaron a Achingo al menos dos golpes en la cabeza con un trozo de madera habitualmente usado por los camioneros para constatar la presión de los neumáticos.

El gremialista fue maniatado y envuelto en sábanas y una colcha que fueron amarradas con alambres. Así lo cargaron en un Citroën C4 y lo llevaron hasta el cruce de las calles 127 y 82, donde lo arrojaron tras rociarlo con alcohol y prenderle fuego. La víctima todavía presentaba signos de vida y murió por la inhalación de humo.

Otro de los delincuentes se encargó de trasladar el Renault Fluence de Achingo hasta la avenida que bordea el arroyo Mártires, donde lo incendiaron y abandonaron.

Cerca de las 4, la Policía fue alertada sobre el hallazgo del coche envuelto en llamas pero el cuerpo del sindicalista recién fue encontrado pasadas las 6.

Pero los homicidas no fueron detenidos por este hecho, sino porque después del brutal ataque cometieron otros dos robos a mano armada. El miércoles al anochecer, el juez Cardozo ordenó el allanamiento de una vivienda donde fueron apresados y secuestrado el Citroën en el que ya se hallaron manchas de sangre.

El testimonio de la novia de uno de los homicidas y la de otra joven resultaron claves para descubrir la vivienda donde se cometió el brutal ataque. Allí la prueba de luminol también reveló vestigios de sangre.

Los investigadores también secuestraron una Volkswagen Surán con manchas de sangre. Al igual que el Citroën, era utilizada por la banda. Ambos vehículos son robados.