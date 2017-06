La Fiscalía de Madrid se ha querellado contra el exfutbolista Pedrag Mijatovic por defraudar a Hacienda 189.534,93 euros (unos 213.000 dólares) durante el ejercicio fiscal de 2011, ha informado este organismo.

Los hechos que se le imputan al exfutbolista montenegrino están relacionados con su declaración de impuestos de ese año, en la que Mijatovic incluía como única renta la titularidad de un inmueble que tenía al 50 por ciento en la localidad malagueña de Mijas.

Tal y como precisa la denuncia, el exjugador del Valencia y el Real Madrid no está dado de alta en el censo de empresarios o profesionales y, por lo tanto, no ha declarado ningún importe por este concepto, pero, según la Fiscalía, “realmente” desarrolla su actividad como asesor o intermediario en el mundo del fútbol.

Las cantidades recibidas en sus cuentas, que no han sido declaradas, “son realmente las contraprestaciones por la realización de dicha actividad”, subraya la querella, en la que se asegura que los ingresos de Mijatovic obtenidos por rendimiento de capital mobiliario tampoco fueron computados por este concepto.