El actual comentarista y ex jugador de fútbol habló sobre el escándalo que lo involucra.



Diego Fernando Latorre (47) habló con Teleshow, en medio de la polémica desatada por unos presuntos chats y video hot con Natacha Jaitt (41). El escándalo comenzó el domingo por la noche, cuando en las redes sociales se publicaron supuestas charlas por mensaje directo de Twitter y un video de las cámaras de seguridad de la casa de la actriz y conductora radial.

“No tengo nada que decir, solamente que el tema lo está llevando adelante Mauricio D’Alessandro y su mujer, Mariana Gallego. Yo me desmarco porque no tengo nada que ver, no entiendo lo que ha sucedido”, dijo el ex futbolista en diálogo con Teleshow.

“Con Yanina está todo normal, no pasa nada. Duele porque hay hijos de por medio”, agregó. “No tengo nada que decir, que hablen mis abogados sobre esto”, sintetizó.

Mariana Gallego también habló con este medio y dijo que iniciaron una medida cautelar “para el cese de la difusión de un material que solo persigue mortificar y genera daño”, en el marco del artículo 1770 del Código Civil. “Hay que pensar en el daño que se genera a dos menores de edad que, por ser adolescentes, no quedan al margen de lo que se dice en la prensa”, agregó.

Ayer, Yanina Latorre (47) se refirió al tema y fue muy escueta en sus palabras: “Que hablen los protagonistas”, dijo. La panelista utilizó el aire de Los ángeles de la mañana para hablar del escándalo: “Tengo una personalidad complicada. Siempre suelo hablar, hablo cuando hago algo y me hago cargo. Como no hice nada, que hablen los protagonistas”.