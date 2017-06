Trump confirmó que el diputado Steve Scalise, “un verdadero amigo y patriota”, fue gravemente herido. En total son cinco los heridos.



El coordinador del bloque republicano en la Cámara baja, Steve Scalise de Louisiana, fue baleado el miércoles durante una práctica de béisbol de los legisladores en Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington.

La policía de Alexandria dijo que ya apresó a un sospechoso y que Scalise se encontraba en el hospital de la universidad George Washington en condición estable.

El representante republicano Mo Brooks, de Alabama, aseguró que varias personas más resultaron heridas, entre ellas dos agentes de policía. Además, indicó que Scalise, de 51 años, estaba tendido en el suelo con “una herida en la cadera” y agregó que “se arrastró hacia el jardín, dejando un rastro de sangre”. “Empezamos a suministrarle líquidos y yo le puse presión sobre la herida en su cadera”, contó.

Scalise es el número tres en la jerarquía del bloque republicano. Fue elegido en 2008 después de ser legislador estatal. Ocupa el cargo de “mayority whip”, un oficial del grupo que tiene la mayoría en la Cámara y que se encarga de garantizar la disciplina de partido en la legislatura.

La oficina del presidente de la cámara Paul Ryan dijo que aparentemente la vida de Scalise no corría peligro y que un guardia de seguridad también sufrió heridas.

El mensaje del presidente

Donald Trump expresó “profunda tristeza” al enterarse de la “tragedia” en un partido de béisbol de los legisladores.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017