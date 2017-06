Rosario. Yanina Martínez, que ganó la medalla de oro en Río de Janeiro 2016, fue afectada por la medida tomada por el gobierno nacional con los discapacitados. Como firmó con un sponsor por un año, tuvo que hacerse monotribustista y facturar. Por ese contrato recibe ahora menos dinero que la ayuda económica que le daba el Estado.



La rosarina Yanina Martínez, que obtuvo la medalla de oro en los últimos Juegos Paralímpicos Río de Janeiro 2016 en atletismo (100 metros), también fue afectada por la suspensión de las pensiones por discapacidad. Según relató su mamá, desde febrero que dejaron de percibir ese dinero porque su hija firmó un contrato por un año con un sponsor, cuyo monto mensual promedio es inferior a la ayuda económica que le brindaba el Estado.

Entrevistada por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), Claudia Chávez, mamá de Yanina –padece parálisis cerebral–, cuestionó la medida del gobierno nacional al decir que se tomó “a ciegas, sin revisar la situación” de cada persona. “La pensión es para gente que no tiene ningún ingreso. Mi hija no tiene casa, no toma medicación. Tiene sólo una beca deportiva por lo que hace, porque el deporte es su vida y la consiguió por sus logros”, comentó.

Claudia explicó que desde los organismos públicos que consultaron les explicaron que como su hija se anotó como monotributista y comenzó a facturar el Estado entendió que no necesitaba más la ayuda económica por discapacidad. “Por sus logros, el Banco Provincia de Buenos Aires le mandó una propuesta para ser su sponsor por un año. Firmó y tuvo que anotarse como monotributista y facturar. Es una ayuda más. Pero por mes es igual o menos dinero que el que recibía (por la pensión)”, señaló.

La mamá de la deportista rosarina agregó que del contrato con el sponsor a Yanina le queda la mitad del dinero, ya que se acordó que la otra parte la perciba su entrenador. “La decisión de repartirlo fue porque son un equipo. Ella sigue apostando porque su vida es el deporte, que le cambió la vida y la hizo crecer”, concluyó.

“Nadie puede vivir con esa pensión. Ella no toma medicación. La persona que sí toma no le alcanza para nada. Esto se tiene que rever”, opinó.