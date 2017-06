Se trata de la Incubadora de Emprendimientos Culturales. Los proyectos fueron seleccionados a partir de la convocatoria para conformar la quinta cohorte de emprendedores. Los 42 emprendimientos ingresaron al proceso de pre-incubación, donde recibirán capacitación y asistencia técnica.



Expresiva, la Incubadora de Emprendimientos culturales de Santa Fe, creada por el Gobierno de la Ciudad y la Universidad Nacional del Litoral dio inicio a las actividades de la quinta cohorte de emprendedores. Fue en un acto que se desarrolló en el Foro Cultural de la UNL y contó con la presencia de la secretarias del Gobierno de la Ciudad: de Cultura, Patricia Pieragostini; y de la Producción, Soledad Álvarez; acompañadas por el secretario de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la UNL, Daniel Scacchi; y el gerente de Expresiva, Diego Magnin, entre otras autoridades que dieron la bienvenida a integrantes de los 42 emprendimientos que ingresaron formalmente al sistema de pre-incubación, seleccionados entre más de 80 proyectos que se presentaron a la convocatoria.

A partir de ahora, los proyectos recibirán capacitaciones y asistencia técnica para desarrollar sus emprendimientos, mejorando sus sistemas de producción, comercialización y gestión, entre otros aspectos.

Ciudad Creativa

Luego del acto, la Secretaria de Cultura del Municipio destacó que “las diferentes líneas de acción que nos damos en el marco de Expresiva aportan a la consolidación de Santa Fe como una ciudad creativa, donde las industrias culturales y los diferentes sectores de las economías creativas se han desarrollado y fortalecido a partir de políticas de gestión que se sostuvieron durante estos últimos años”.

En esa línea, Pieragostini agregó que “como dice nuestro intendente José Corral, uno de los elementos que distingue a Santa Fe es su identidad como ciudad del conocimiento, y el valor agregado que tienen los emprendimientos de base cultural radica precisamente en la creatividad, en su valor simbólico, y en el aporte que desde distintos campos del saber se puede hacer a que estos sectores continúen creciendo. Expresiva es un espacio de referencia para los emprendimientos que asumen el desafío de pensarse como empresas sustentables en el tiempo; y por eso celebramos frente al inicio de una nueva cohorte, las redes que se establecen y consolidan entre los emprendimientos, la actitud colaborativa y cooperativa, que es la forma en que creemos posible seguir transformando la ciudad”.

Por su parte, en representación de la Universidad Nacional del Litoral, Scacchi resaltó el trabajo que lleva adelante la casa de altos estudios para desarrollar las capacidades emprendedoras en general, y agregó que las expectativas frente a los más de 40 emprendimientos culturales que inician su fase de pre-incubación es “que puedan encontrar su oportunidad de llevar su emprendimiento hacia adelante, de hacerlo florecer y que esto se transforme no solo en una oportunidad personal de éxito, sino que eso los convierta en actores que dan la posibilidad a toda la región de mejorar en su conjunto”.

En pre-incubación

Los emprendimientos que comenzaron el proceso de pre-incubación son: Alan Brignone ART, Lava, Les Fleurs, Muta “Diseños que andan”, Ensueños, Clandestina Accesorios, Livres Chemin des rêves, Maple, Mona, RF Cueros, Sottile, Variete, Venivano, Vikinga, Vitrofusión Santa Fe by Dai Lerman, Sin Fin Diseño, Sabe a natural!, Finca rincón del bragado (Desvío Arijón), Nativos Mutantes, Laguirreta cuento vivo, Nerva Studios, Ayni. Bajo el lema: “se hace, se vive”, Genkidama, Abril Mass, Siguiendo la luna, Vitrofusion Ru, Eros amor en fieltro, Boca de Alagodón, Ytap!, Medieval, Negro Indumentaria, Adriana Ceñal, Cositas Linto, Fila & Keramiké, Filii, Kokoro no koto, Rio, Todo T.O, Unfold Bags, Preta Urbana, Pachas textiles ecológicos y Caracolas Remeras.