Las intensas lluvias hicieron que el barro arrasara con varias localidades del sureste del país. Se desconoce la cantidad de desaparecidos.

La intensas lluvias registradas en Bangladesh han provocado importantes deslizamientos de tierra al sureste de ese país dejando hasta ahora un total de 148 muertos y 86 heridos según información oficial.

“Hasta ahora 148 personas han muerto en tres distritos, 98 de ellos en Rangamati”, el distrito más afectado por los deslizamientos, indicó el director general del Departamento de Gestión de Desastres (DMD), Reaz Ahmed.

El número de heridos y muertos puede aumentar con el correr de las horas, ya que no se ha podido establecer siquiera la cantidad de personas desaparecida, esto debido a que hay muchas zonas a las que los equipos de rescate no han podido llegar, ya que no cuentan con la maquinaria necesaria para cavar entre los escombros, según informó el portavoz militar Rezaul Karim.

“Estamos usando una lancha rápida para llegar a algunas de las zonas afectadas. Es casi imposible llegar a muchos de los lugares afectados por carretera”, dijo Shah Kamal, secretario del Ministerio de Gestión de Desastres.

En cuanto a los daños materiales, más de un millar de viviendas han quedado destruidas o dañadas en Rangamati, indicó el oficial a cargo de la evaluación de daños en este distrito, Bishwanath Majumder.

La Policía, el Ejército y los bomberos participan en las labores de rescate en la zona, donde se han registrado 181 milímetros de agua en las últimas 24 horas. Los distritos del sur de Bangladesh sufren habitualmente los efectos del monzón y de los ciclones tropicales en esta época del año, lo que muchas veces se ha traducido en catástrofes que se han cobrado gran cantidad de vidas, pese a los intentos del Gobierno por regular la construcción y el emplazamiento de viviendas.