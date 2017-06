Tras el seísmo, de magnitud 6,6 en la escala de Richter, se han sucedido al menos diez réplicas



Un terremoto de magnitud 6,6 en la escala Richter ha sacudido este miércoles la costa de México, cerca de Chiapas, y el suroeste de Guatemala, según han informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha confirmado la muerte de dos personas: un hombre por la caída de una pared y una mujer que sufrió un paro cardíaco.

Un herido que ha sido hospitalizado en Guatemala, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), encargada de la protección civil en este país. La entidad ha asegurado que el afectado, de 40 años, se encontraba en la localidad de San Sebastián, en el departamento de Retalhuleu (al suroeste), y le cayeron restos de una iglesia antigua. También se ha informado de cortes de energía eléctrica y daños leves en viviendas de este país.

El seísmo se ha producido a las 1.29 hora local (7.29 GMT) a unos ocho kilómetros al suroeste de Tajamulco, muy cerca de la zona fronteriza con la región mexicana de Chiapas, y se ha sentido muy fuerte en la capital guatemalteca. “Con la información disponible no se espera que se cree una amenaza de Tsunami sobre Hawái”, concluye el informe del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que no prevé ampliar información a no ser que se reciban datos adicionales. En las horas siguientes se han producido hasta diez réplicas de magnitudes entre 3,8 y 5,1 en la escala de Richter, según ha informado Eddy Sánchez, director del Instituto Nacional de Vulcanología, Sismología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El temblor se ha sentido en varios puntos de Guatelama y, según los medios locales, ha provocado cortes de luz en algunas áreas, como la provincia de Quetzaltenango. En el área fronteriza con México se ha registrado al menos una réplica, de magnitud 5,6, a 76 kilómetros de profundidad y a una distancia de 59 kilómetros de la cabecera departamental de San Marcos.

El presidente guatemalteco ha pedido a través de las redes sociales “mantener la calma” y “estar atentos a posibles réplicas”, una opinión que comparten otras autoridades como la Policía Nacional Civil (PNC) o la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Guatemala, el cuarto país del mundo en riesgo por las amenazas naturales, es altamente sísmico. En 2016 se conmemoró el 40 aniversario del terremoto que en 1976 causó 23.000 muertos y destrozos en casi un tercio de su territorio.