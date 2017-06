En la ciudad hay 67 locales de origen asiático que en total emplean a 163 personas. La mayoría no está registrada.

Un relevamiento del Ministerio de Trabajo sobre la situación laboral de los supermercados chinos de Rosario detectó que en la mayoría de los establecimientos los empleados trabajan en negro. Las multas por semejante falta van desde los 13 mil pesos por trabajador no registrado hasta la clausura temporaria.

Consultado por el periodista Fernando Carrafiello de Radio 2, el ministro de Trabajo Julio Genesini precisó que en la ciudad hay 67 locales de origen asiático que en total emplean a 163 personas. De esos 163 trabajadores, el 70 por ciento no está registrado. En promedio, cada local tiene no más de cuatro empleados.

“Evidentemente hay una tendencia a trabajar en la informalidad, por eso intensificamos la acción”, destacó Genesini que aseguró que el 51 por ciento de los casos fue regularizado.

Las multas contempladas para este tipo de faltas van desde los 13 o 14 mil pesos por empleado no registrado hasta la clausura por algunos días.