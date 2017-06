A través de las redes sociales, la ex presidenta, Cristina Kirchner, confirmó que el nuevo frente está conformado por los partidos Kolina, Nuevo Encuentro, Partido de la Victoria, Compromiso Federal, y el Frente Grande. “Quienes firmamos nos comprometemos a frenar el ajuste y construir más y mejor democracia”, sostiene la plataforma.

La inscripción del nuevo frente estuvo acompañada por la difusión de la plataforma del espacio que, bajo el título “Después del engaño y la estafa electoral: la segunda fase del ajuste”, recuerda que el actual presidente, Mauricio Macri, en septiembre de 2015, declaró que iba a “terminar con la pobreza, la inseguridad y la exclusión”. Sin embargo, agrega el manifiesto, “en la Argentina de nuestros días, la sociedad está sufriendo en carne propia la reinstauración del modelo neoliberal, consecuencia del engaño y LA ESTAFA ELECTORAL MAS FORMIDABLE DE LA QUE SE TENGA MEMORIA”.

“La democracia representativa exige que quienes asumen cargos o bancas al haber sido electos por el voto popular, deben cumplir con los programas y las propuestas que realizaron durante la campaña electoral. Cuando el Pueblo vota no da cheques en blanco; elige entre personas que encarnan ideas, formulan programas y propuestas de gobierno”, advierten los firmantes del documento.

Luego de realizar una descripción del Gobierno de Cambiemos, el documento despliega una serie de propuestas en 15 puntos que marcan el rumbo programático de Unidad Ciudadana.

La ex presidenta aclaró que “quienes firmamos nos comprometemos a llevar adelante las propuestas para frenar el ajuste y construir más y mejor democracia”.

“El problema no es el pasado que todos y cada uno de los argentinos tenemos, sino que con las políticas del Gobierno de Cambiemos no hay futuro para nadie. Queremos volver a tener futuro. Queremos volver a tener un país donde era posible tener proyectos y un plan de vida”, indica el documento.

Según el texto divulgado por la ex mandataria, el “marketing y lo virtual no logran ocultar la realidad y mucho menos la verdad. El ajuste neoliberal no es resultado de lo que ‘encontraron’ cuando llegaron al Gobierno o de la ‘pesada herencia’. Mucho menos aún, de lo que faltaba hacer”. “Al contrario, se trata de un programa económico, político y social que pretenden aplicar los grupos de poder nacionales y extranjeros para su propio beneficio”, continúa.

En ese marco, evalúa el espacio, “las grandes conquistas sociales que beneficiaban a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios, a los jubilados, a los más humildes y vulnerables, y al pueblo argentino, se encuentran bajo ataque y no pueden permanecer en pie”.

Además, los firmantes advierten que el Gobierno prepara “el terreno institucional para la convalidación judicial de las medidas económicas y sociales que serán impuestas después de las elecciones de octubre para consumar la segunda fase del plan de ajuste: ir a fondo con reformas estructurales, que profundicen en forma perdurable la debilidad de los trabajadores y su salario en relación a los ricos y su capital”.

“El Gobierno de Cambiemos no tiene límites, por eso el límite lo tenemos que poner entre todos y todas en las próximas elecciones”, indica el documento.

CFK y los titulares de los cinco partidos integrantes del frente proponen “construir una nueva relación de fuerzas políticas y sociales que exprese la UNIDAD CIUDADANA para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno”.