José Corral visitó la mega muestra que se desarrolla en la Estación Belgrano para reconocer a los 150 jóvenes del turno mañana responsables de coordinar las visitas guiadas. En total son 525 los estudiantes de las universidades Católica, del Litoral y Tecnológica, y del Isef los que cumplen con esta función. Por Tecnópolis Federal ya pasaron más de 200 mil personas, entre las que se cuentan cerca de 70 mil alumnos de escuelas santafesinas.

Para algunos son blancas con la frase “me gusta ayudarte” y para otros marrones con los logos de los contenidos de Tecnópolis Federal. Así son las remeras que identifican a los 525 guías que desde que se abrió la muestra y hasta el último día, cotidianamente informan, acompañan, organizan, explican y contienen a los contingentes de escolares de todo el territorio santafesino y de público en general que llegan a la Estación Belgrano para disfrutar de la mega muestra.

Se trata de jóvenes estudiantes de las distintas carreras de las universidades del Nacional Litoral, Tecnológica y Católica, y también del Instituto Superior de Educación Física (Isef). Se inscribieron unos 2 mil y fueron 525 los seleccionados para cumplir con esta función tan importante para el desarrollo de la mega muestra que puede disfrutarse gratuitamente hasta el próximo 24 de junio.

El intendente José Corral, acompañado por el secretario General del Municipio, Carlos Pereira, reconoció este miércoles a los 150 estudiantes universitarios que cumplen con este rol en el turno mañana. El mandatario local los reunió, dialogó con ellos y destacó la loable tarea que desempañan, con toda la predisposición, la mejor onda y brindando toda la información necesaria e indispensable tanto para los más chicos como para los adultos que recorren Tecnópolis Federal.

Indispensables para los visitantes

“Vinimos a felicitar a los guías porque están realizando un gran trabajo”, aseguró José Corral para luego puntualizar: “Hasta el momento, nos visitaron más de 200 mil personas y esperamos que ese número más que se triplique al final de la muestra. Los guías acompañan a los contingentes y los organizan en su recorrido. Hay que ordenar a los visitantes porque si no lo hacemos, los chicos se pueden perder alguna de las atracciones y eso es responsabilidad de los guías”.

Más adelante expresó el orgullo por las universidades de la ciudad porque “la mayoría de los jóvenes previenen de la Católica, de la UNL y de la Tecnológica y también del Isef y están poniendo lo mejor de sí y ayudando a quienes visitan la muestra y tenemos muy buenas referencias de las personas que visitaron la muestra”, dijo José Corral.

Finalmente, el Intendente agregó: “Los adultos destacan que son muy amables y los ayudan a recorrer la exposición y también les enseñan los contenidos a los chicos porque muchos de ellos son especialistas o están estudiando sobre las disciplinas que tiene Tecnópolis Federal en Santa Fe”. Esto es en referencia a que, por ejemplo, en la stand Cuerpo Humano son estudiantes de medicina y en al Paseo de la Constitución, la mayoría está a punto de recibirse de abogado.

Selección y función

Los guías son unos 525 y se dividen en tres grupos: los de contenidos, que son los que están en los stands y son especializados. Son 105 estudiantes elegidos de acuerdo a la temática y la carrera que cursa cada uno; los de contingentes, que son unos 300 guías que acompañan a los recorridos de los colegios; y los operadores, que asisten y están dispuestos a orientar, ser buenos anfitriones y estar expectantes para colaborar en lo que le haga falta al público. En total son 120.

Están divididos por mitades en turnos mañana y tarde porque se debe cubrir todo el horario de la muestra, y trabajarán los 17 días ininterrumpidos. En este total de guías también hay ocho jóvenes que pertenecen a las Escuelas de Trabajo. El Gobierno de la Ciudad, hizo convenios como las universidades Católica, Tecnológica Regional Santa Fe, y la del Litoral y también con el Isef. Hubo más de 2000 anotados.

Se realizó una capacitación de dos días: una fue más general donde se informó sobre todo el evento, cuestiones de organización, de seguridad, y sobre la atención; y otra más específica sobre cada stand con el contenido propio.

En primera persona

Micaela Torriri tiene 24 años y es estudiante de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Es una de las guías del stand de la Constitución Nacional. “Me anoté para participar porque me parece muy interesante, muy rico en contenido, en cuanto a la cultura, la exposición en general y la verdad que me interesó mucho por ese lado”, expresó para completar: “Además, tengo la posibilidad de estar en un stand que esta relaciona con mi carrera. Está muy lindo poder contarle a la gente de qué se trata. Me tocó justo este lugar y me encantó porque está relacionado con lo que estudio”. En cuanto el rol específico que tiene que desempeñar dijo: “Hay muchas escuelas y colegios. Lo que tenemos que hacer es adaptar la charla a la edad que ellos tienen para que puedan entender el contenido teórico y jurídico, los profes nos ayudan a que lo entiendan más”.

Vale destacar que ya pasaron unos 67 mil alumnos por la muestra entre el jueves y viernes de la semana pasada y el lunes, el martes y hoy. Según los registros y por los turnos que sacaron las escuelas para visitar Tecnópolis Federal se esperan unos 90 mil estudiantes más hasta el fin de la exposición el próximo 24 de junio.

En cuanto a la feria en sí, Torriri dijo: “Es una buena oportunidad para el resto del país conozca Tecnópolis. Poder traer la propuesta a Santa Fe y Paraná fue buenísimo desde los contenidos y todos lo que se genera alrededor. Por eso los invito a todos a que vengan, se los recomiendo porque es un poco a conocer lo que se ve en Buenos Aires”.

Experiencias inolvidables

Micaela Mussetti tiene 22 años y es estudiante de Medicina. Es guía de contenidos en el stand Cuerpo Humano. “Se convocó en la Facultad de Medicina donde estudio, había que enviar el curriculum y después te seleccionaban. Me tocó una estación de lo que estudio: el cuerpo humano, entonces me puedo manejar más tranquila. De todas maneras tuvimos una capacitación de dos días y nos enviaron material para que más o menos estuviéramos enterados sobre cómo es la técnica, cómo se mantenían los cuerpos que son reales, y demás”, explicó la estudiante.

Se refirió a los visitantes y el interés por esta estación y contó: “Pasan muchos chicos, son muy curiosos, les interesa mucho, son muy participativos, la gente grande también viene y pregunta porque es otra forma de conocer lo que está dentro de nuestros cuerpos. Tecnópolis está muy bueno. Conocer un poco más de todo esto es interesante. Personalmente es como una locura, son cuerpos reales y todo lo que se propone en el resto de la muestra también esa fascinante”.

Por último, contó cómo es desempeñar el rol de operadora Macarena Kaiser. Esta joven proviene de una de las Escuelas de Trabajo del Gobierno de la Ciudad que funciona en El Alero de Coronel Dorrego, pero es de Altos del Valle. “Estoy viviendo una experiencia muy hermosa, nos hicimos todos muy buenos compañeros, nos ayudamos y colaboramos unos con otros. Estoy en la estación Aladelta 4D y por allí pasan muchos chicos. Estoy muy contenta”, expresó.

Son muchas las preguntas que realizan los visitantes sobre este juego de realidad virtual sobre todo los chicos. Es una de las estaciones más demandas y eso se puede apreciar en las largas filas que se forman. “Qué es lo que se ve es lo que más nos preguntan y tratamos de que vivan la experiencia y descubran ellos qué hay. Mi función es tenerlos un poco calmados, hacerles más amena la espera porque son muchos chicos y explicarles que además de esto van a ver más cosas y a disfrutar de todo lo que tiene Tecnópolis y así se quedan tranquilos”, detalló Kaiser.